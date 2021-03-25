Darıca yolunda kaza: 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde yaşandı. Malatya istikametinden Elbistan’a doğru ilerleyen Ömer P. yönetimindeki 71 AAN 973 otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Ahmet U. yönetimindeki 44 BZ 956 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, sürücüler ile yolculardan Mehmet P., ve Gamze Gül P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.