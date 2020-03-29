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Darende’nin bir mahallesi karantinaya alındı

Malatya'nın Elbistan’la sınır ilçesi olan Darende’ye bağlı Ilıca Mahallesi, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Darende’nin bir mahallesi karantinaya alındı
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Malatya'nın Elbistan’la sınır ilçesi olan Darende’ye bağlı Ilıca Mahallesi, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında iki ilçeye bağlı 2 mahallede karantina uygulamasına geçildiği belirtildi. Açıklamada, "Darende İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Darende İlçesi Ilıca Mahallesi, Arapgir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Arapgir İlçesi Eğnir Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle 29 Mart 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır" denildi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Darende ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi, Elbistan ilçe merkezine yaklaşık 1 saat uzaklıkta bulunuyor.


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