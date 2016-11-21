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Darendelilerden birlik ve beraberlik toplantısı

Darendeliler Kalkınma, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Elbistan’da yaşayan Darendelileri birlik ve beraberlik toplantısında bir araya getirdi.

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Darendelilerden birlik ve beraberlik toplantısı

Darendeliler Kalkınma, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Elbistan’da yaşayan Darendelileri birlik ve beraberlik toplantısında bir araya getirdi.

Dernek binasında, dernek yönetimi tarafından yemekli olarak düzenlenen toplantıda, üyelere derneğin faaliyetleri ve yaptığı çalışmalar hakkında detaylı bilgi verilirken, yapılması planlanan çalışmalar için de destek istendi.

Darendeliler Kalkınma, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Eren, Elbistan’da yaşayan Darendeliler olarak her ay düzenli olarak bir araya geldiklerini ifade ederek, yapılan toplantılarda derneğin çalışmaları hakkında detaylı bilgiler sunduklarını söyledi.

Dernek tarafından ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmaları da gözden geçirdiklerini ifade eden Eren, düzenlenen yemekli toplantıya katılan ve derneğin faaliyetlerine destek veren herkese teşekkür etti.

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Nafiz YILDIRIM 1 ay önce

Allah birliğinizi ve muhabbetinizi daim etsin... Selam ve Dua ile...

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Kazım 1 ay önce

Dernek üyeleri hep esnaf başkan esnaf değil. bu değişmeli bence. bakış açısı farkı var.

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