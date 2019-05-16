Darendeliler, iftar buluşması geleneğini bu yılda sürdürdü

Elbistan Darendeliler Kalkınma Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin geleneksel hale getirdiği iftar programı, Pınarbaşı Mahallesi Türk Bağları mevkiindeki bahçede düzenlendi. Dernek yönetimi tarafından düzenlenen iftar yemeğine, ilçe dışından gelen Darendelilerin yanı sıra, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatörü Ali Mazhar Türk, SGK Elbistan Merkez Müdürü Mustafa Kaynak ve dernek yöneticileri ile üyeler katıldı. Burada bir değerlendirme yapan Darendeliler Kalkınma Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Eren, Elbistan’da yaşayan Darendelileri iftarda bir araya getirmek, hasbıhal etmelerini sağlamak ve güzel bir gün geçirmelerine imkân sağlamak amacıyla bu programı düzenlediklerini söyledi.

Geleneksel iftar davetinin, üyeler ile hemşerileri aralarında birlik ve beraberliğin artmasına vesile olduğunu kaydeden Başkan Eren, “Dernek olarak, Ramazan ayı iftar geleneğimizi bu yıl da devam ettirdik. Sağ olsunlar, üyelerimiz ve davetlilerimiz de bizi kırmayarak bu gönül sofrasında buluştular. İftarımıza katılan üyelerimize ve davetlilere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Dernek üyeleri ve davetliler de organizede emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.











