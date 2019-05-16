banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darendeliler, iftar buluşması geleneğini bu yılda sürdürdü

Darendeliler Kalkınma, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, geleneksel hale getirdiği iftar buluşmasını bu yıl da geniş bir katılımla devam ettirdi.

Darendeliler, iftar buluşması geleneğini bu yılda sürdürdü

Elbistan Darendeliler Kalkınma Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin geleneksel hale getirdiği iftar programı, Pınarbaşı Mahallesi Türk Bağları mevkiindeki bahçede düzenlendi. Dernek yönetimi tarafından düzenlenen iftar yemeğine, ilçe dışından gelen Darendelilerin yanı sıra, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatörü Ali Mazhar Türk, SGK Elbistan Merkez Müdürü Mustafa Kaynak ve dernek yöneticileri ile üyeler katıldı. Burada bir değerlendirme yapan Darendeliler Kalkınma Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Eren, Elbistan’da yaşayan Darendelileri iftarda bir araya getirmek, hasbıhal etmelerini sağlamak ve güzel bir gün geçirmelerine imkân sağlamak amacıyla bu programı düzenlediklerini söyledi.

Geleneksel iftar davetinin, üyeler ile hemşerileri aralarında birlik ve beraberliğin artmasına vesile olduğunu kaydeden Başkan Eren, “Dernek olarak, Ramazan ayı iftar geleneğimizi bu yıl da devam ettirdik. Sağ olsunlar, üyelerimiz ve davetlilerimiz de bizi kırmayarak bu gönül sofrasında buluştular. İftarımıza katılan üyelerimize ve davetlilere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Dernek üyeleri ve davetliler de organizede emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.





 

banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Derendeliler 5 gün önce

Ula bu derendeliler işi biliyor ha albıstanlılar nerde

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
vatandaş 5 gün önce

olan var olmayan var et yiyen var yemeyen var ya

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner119