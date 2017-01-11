Darendeliler, Dr. Olgun ve Dr. Soyer’i ziyaret etti

Elbistan’da faaliyet gösteren Darendeliler Kalkınma, Dayanışma ve Yardımlaş Derneği üyeleri, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılıklarına atanan Dr. Volkan Olgun ve Dr. Vural Soyer’i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevine geçtiğimiz günlerde atanan Dr. Volkan Olgun ve Dr. Vural Soyer’e hayırlı olsun temennisinde bulunan dernek üyeleri, başarı dileklerini ilettiler.

Darendeliler Kalkınma, Dayanışma ve Yardımlaş Derneği Başkanı Mustafa Eren, “Elbistan’ın yanı sıra, Afşin, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinden gelen vatandaşlara da sağlık hizmeti sunan Elbistan Devlet Hastanesi, yoğun bir hasta sirkülasyonuna sahip. Böylesine önemli ve büyük bir sağlık tesisinin yönetime atanan Dr. Volkan Olgun ve Dr. Vural Soyer’e yeni görevlerinde başarılar dilemek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdik. Sayın Olgun ve Soyer’e yeni görevlerinde başarılar diliyoruz” dedi.

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevine atanan Dr. Volkan Olgun ve Dr. Vural Soyer ise, Darendeliler Kalkınma, Dayanışma ve Yardımlaş Derneği Başkanı Mustafa Eren ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.



