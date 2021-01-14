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Darendeliler Derneği’nden SGK İl Müdürü Akbalaban’a plaket

Darendeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Harun Akbalaban’ı makamında ziyaret etti.

Darendeliler Derneği’nden SGK İl Müdürü Akbalaban’a plaket
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Darendeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Eren, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte SGK Kahramanmaraş İl Müdürü Harun Akbalaban’a başarılı çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.

SGK Elbistan İlçe Müdürü Mustafa Kaynak’ın da bulunduğu ziyaretle ilgili konuşan Dernek Başkanı Eren, “SGK İl Müdürümüz Sayın Harun Akbalaban, göreve geldiği günden bugüne kadar, başarılı çalışmalarda bulunuyor. SGK’nın işverenler için sunduğu destekler ve imkanları anlatmak için işyerlerini kapı kapı dolaşıyor. Kendisinin bu çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Bu amaçla da Sayın Akbalaban’a plaket takdim ettik. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

SGK Kahramanmaraş İl Müdürü Harun Akbalaban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 


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Darendeliler Derneği’nden SGK İl Müdürü Akbalaban’a Plaket