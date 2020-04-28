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Darendeliler Derneği’nden Ramazan yardımı

Elbistan Darendeliler Kalkınma, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, gıda paketi ve nakdi destekten oluşan Ramazan yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Darendeliler Derneği’nden Ramazan yardımı
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Darendeliler Kalkınma, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Eren, dernek üyeleri ve hayırseverler tarafından yapılan katkılarla hazırlanan gıda paketleri ile nakdi yardımları, isimleri ve adresleri daha önceden belirlenen ailelere dağıttıklarını söyledi.

Her yıl Ramazan ayı nedeniyle geleneksel hale getirdikleri yardım organizasyonunu bu yıl da sürdürdüklerini belirten Dernek Başkanı Mustafa Eren, kendilerine destek olan dernek üyeleri ve hayırseverlere teşekkür etti.

Gıda paketlerin titizlikle hazırlandığını ve yardım yapılacak ailelerin de aynı titizlikle seçildiğini kaydeden Eren, “Dernek olarak her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyoruz. Gıda paketi ve nakdi yardımları, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Özellikle şehir dışında yaşayan hemşerilerimiz, Ramazan ayı başta olmak üzere yapacakları yardımlarla ilgili olarak derneğimizle iletişime geçebilirler. Hemşerilerimize bu noktada dernek olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bu yardımın yapılmasında emeği geçen herkese, dernek yönetimi adına çok teşekkür ediyorum. Dernek olarak bundan sonra da buna benzer yardım çalışmalarını sürdüreceğiz. Tüm Elbistanlılara ve İslam alemine hayırlı Ramazanlar diliyorum” şeklinde konuştu.


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Darendeliler Derneği’nden Ramazan Yardımı
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