Darendeliler Derneği, Kaymakam Akkoyun’u ziyaret etti

Elbistan Darendeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetimi ve Üyeleri, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’u makamında ziyaret ettiler.

Son günlerde meydana gelen terör olaylarından duydukları üzüntüyü dile getiren, Elbistan Darendeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Eren, terörle mücadelede gösterilen kararlılığın tek bir terörist kalmayıncaya sürdürülmesi için alınan ve uygulamaya konulan kararları desteklediklerini vurguladı.

Türk halkının, 15 Temmuz’da ortaya koyduğu birlik ruhunu her zaman canlı tutacağına inandığını ifade eden Eren, bu güç karşısında adı ne olursa olsun hiçbir terör örgütünün barınamayacağını ve yok olup gideceğini söyledi.

Ziyaret nedeniyle aynı zamanda yeni hizmete açılan hükümet konağından dolayı hayırlı olsun dileklerini de ileten Darendeliler Derneği üyeleri, Elbistan’ın güzel, modern yapıya sahip bir binaya daha kavuştuğunu ifade ettiler. Hükümet konağının programa aldırılması, inşaat süreci ve hizmete açılması noktasında emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirten dernek üyeleri, yeni bina ve devamında yapılacak olan yeni meydanın ilçeye renk katacağını kaydettiler.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Darendeliler Derneği’nin aktif çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi. Akkoyun, dernek yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



