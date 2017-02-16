banner59
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darende Kaymakamı ve eşi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Malatya’nın Darende Kaymakamı Ali Türk ile öğretmen eşi gözaltına alındı. Kaymakam Türk’ün örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı belirtildi.

Bu haber kez okundu.

Darende Kaymakamı ve eşi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Malatya’nın Darende Kaymakamı Ali Türk ile öğretmen eşi gözaltına alındı. Kaymakam Türk’ün örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı belirtildi.

            Malatya Valiliği OHAL bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Darende Kaymakamı Ali Türk’ün ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Kaymakam Türk’ün öğretmen olan eşinin de Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi

            Kaymakam Türk, Darende ilçesine Ağustos 2015 kararnamesi ile Muş’un Malazgirt ilçesinden gelmişti. (İHA)

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner57

banner1

banner27

banner58