Darende Kaymakamı ve eşi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Malatya’nın Darende Kaymakamı Ali Türk ile öğretmen eşi gözaltına alındı. Kaymakam Türk’ün örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı belirtildi.
Malatya Valiliği OHAL bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Darende Kaymakamı Ali Türk’ün ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Kaymakam Türk’ün öğretmen olan eşinin de Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi
Kaymakam Türk, Darende ilçesine Ağustos 2015 kararnamesi ile Muş’un Malazgirt ilçesinden gelmişti. (İHA)