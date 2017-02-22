Darende Kaymakamı Gaziantep'te tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında Malatya'da gözaltına alınan Darende Kaymakamı Ali Türk, tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında, Malatya’da gözaltına alınan örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullandığı tespit edilen Darende Kaymakamı Ali Türk sevk edildiği Gaziantep Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır” denildi. (İHA)