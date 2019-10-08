Darbe girişimi davasında Eski Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Karaderi’ye müebbet hapis

15 Temmuz FETÖ darbe girişimine yönelik Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, dönemin Elbistan İlçe Jandarma Komutanı tutuklu sanık Ferhat Karaderi ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
Ferhat Karaderi'yi "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Mahkeme heyeti, dönemin Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Ferhat Karaderi'yi "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
25 sanığın yargılandığı davada 3 sanığa 7 yıl 6'şar ay, diğer 3 sanığa da 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
18 sanık da delil yetersizliğinden beraat etti.