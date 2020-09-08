banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Danimarka’dan Kahramanmaraş’a gıda kolisi desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi (DRC- The Danish Refugee Council) arasında imzalanan protokol kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

Danimarka’dan Kahramanmaraş’a gıda kolisi desteği
banner17
banner43

Daha önce yapılan protokollerle uluslararası çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi DRC ile yaptığı protokolle ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarına devam etti.

KMBB Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada; “Büyükşehir Belediyesi ile DRC arasında Ağustos ayında yapılan protokol kapsamında gıda kolilerimizin halka dağıtımını gerçekleştirmenin sevincini yaşamaktayız. Başarılı bir şekilde tamamlanan organizasyon sayesinde iki kurum arasındaki 2020 yılının başında başlayan ilişkiler her geçen gün gelişmektedir. Bu kapsamda, uluslararası kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği faaliyetleri sürdürülecek olup, yeni projelerin şehrimize kazandırılması için çalışmalara devam edilecektir.” ifadelerine yer verildi.





Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Danimarka’dan Kahramanmaraş’a Gıda Kolisi Desteği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.