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Danilo Şef’ten ‘Elbistan Lahanası’ paylaşımı

Dokunulmazlık oyunu için Kahramanmaraş’ın yöresel mutfağını tercih eden Masterchef Türkiye’nin jüri üyelerinden Danilo Zanna, Elbistan Lahanası ile çektirdiği fotoğrafları, sosyal medya hesabından ‘Ben ve lahanam’ notuyla paylaştı.

Danilo Şef’ten ‘Elbistan Lahanası’ paylaşımı
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TV8 ekranlarında yayınlanan aşçılık yarışması Masterchef Türkiye, dokunulmazlık oyunu için Kahramanmaraş’ın yöresel mutfağını tercih etti. Maraş Kalesi’nde yapılan çekimde en iyi Ekşili Çorba, Pancar Sarma ve Ballı Börek yapımı için birbiriyle kıyasıya yarışan Masterchef yarışmacıları, dokunulmazlık için zorlu bir mücadeleden geçti.

Masterchef, jüri üyelerinden Şef Mehmet Yalçınkaya Kahramanmaraş’a gelecekler için tavsiyeler de bulundu. Yalçınkaya, “Kahramanmaraş dünya markası olmuş ürünleri olan bir şehrimiz. Şu anda da gastronomi ile ilgili yerel alanda çalışmalar yapıyor. Bence Kahramanmaraş’a gelip bunları hepsini tatmak lazım. Özellikle ekşileri ve sumağı gerçekten çok iyi tarhanası ve dondurmasını zaten konuşmaya gerek yok. Buraya geldiğinizde mutlaka ekşiyi ve sumağı tatmanız gerekiyor. Birde paça çorbası var, buralara yolunuz düşerse mutlaka gelip içmeniz lazım” dedi.

Şef Danilo Zanna ise, “Aslında çok şanslıyım Kahramanmaraş’a daha önce geldim. Buradaki güzelliği, sıcaklığı daha önce yaşadım. Hem tarih konusunda hem gastronomi konusunda çok güzel geldi. Sonsuz güzel” açıklamasında bulundu.

Şef Danilo Zanna, tanıtım için Elbistan’dan Kahramanmaraş’a götürülen ürünler arasında yer alan ‘Elbistan Lahanasına’ ise ayrı bir hayranlık duydu. Lezzeti, aroması ve büyüklüğü ile yöreye özgü olan dev Elbistan lahanası ile fotoğraf çektiren Danilo Şef, “Ben ve lahanam’ notunu düştü.


 


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Danilo Şef’ten ‘Elbistan Lahanası’ Paylaşımı