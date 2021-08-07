Dananın saldırısına uğrayan besici hayatını kaybetti

Tepebaşı Mahallesi’nde 1 Ağustos’ta yaşanan olayda; 67 yaşındaki Mehmet Ali Altıntop adlı besici, ahırındaki hasta bir hayvanı kontrol etmek istemişti. Bu sırada, hemen yanı başındaki başka bir dananın saldırdığı Altıntop, yüzlerce kiloluk hayvana karşı koyamamış ve aldığı darbelerle ağır yaralanmıştı. Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz adam, buradaki ilk müdahalenin ardından da Kahramanmaraş’a sevk edilmişti. Kaldırıldığı hastanede 6 gündür yaşam mücadelesi veren Altıntop, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Altıntop’un cenazesi, Elbistan’a getirilerek toprağa verildi.