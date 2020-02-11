Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Elbistan Şubesi açıldı

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciler Birliği Elbistan Şubesi, besicilere Güneşli Mahallesi Mevlana Caddesi Kale İş Merkezi’nde hizmet verecek.

Kahramanmaraş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu, birliğin ilçede şube açmasının son derece önemli olduğunu belirterek, damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin besicilere büyük katkı sağladığını söyledi.

Başkan Kuzu, “Birliğimiz ilimizde hayvan sayısının artırılması, ıslahı, geliştirilmesi konusunda faaliyetlerine devam ediyor. Biz de hayvancılıkta söz sahibi olan kuzey ilçelerimizde besicilerimize destek vereceğiz” dedi.

Devletin küçükbaş hayvan yetiştiricilerine destek verdiğini de hatırlatan Başkan Kuzu, birlik üyesi olmayanların bu destekten yararlanamadığına dikkati çekerek, koyun ve keçi yetiştiricilerinin en kısa zamanda birliğe üye olmalarının menfaatlerine olduğunu sözlerine ekledi.



