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Dalgıç pompa ve 100 metrelik kabloyu çaldılar

Elbistan’a bağlı İkizpınar Mahallesi’nde bir çiftçinin, bahçe sulamada kullandığı dalgıç pompa ve yaklaşık 100 metrelik kablosu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Dalgıç pompa ve 100 metrelik kabloyu çaldılar
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Edinilen bilgiye göre,İkizpınar Mahallesi’nde kayısı bahçesine gelen çiftçi, Söğütlü Çayı’ndan güneş enerjisi kullanarak su çekmede kullandığı dalgıç pompanın ve 100 metre uzunluğundaki kablonun yerinde olmadığını gördü. Malzemelerinin çalındığını anlayan çiftçi, durumu hemen jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, olay yerine hırsız ya da hırsızların bıraktığı delillerle ilgili çalışma yaptı.

Jandarma, çiftçiyi binlerce liralık zarara uğratan hırsız ya da hırsızları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.


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