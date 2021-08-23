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Daha temiz bir Nurhak için 7’den 70’e bir araya geldiler

Nurhak’ta ‘daha temiz bir ilçe’ sloganıyla 7’den 70’e birçok vatandaşın katıldığı çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Daha temiz bir Nurhak için 7’den 70’e bir araya geldiler
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Nurhak Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğine Nurhak Belediyesi Spor Kulübü, Nurhak Çevre Derneği ve Nurhak Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile hemen her yaş grubundan çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğe katılanlar, kentin birçok noktasına gelişigüzel atılan çöpleri büyük bir özveriyle çöpleri toplayarak poşetlere doldurdu. Toplanan çöpler, Nurhak Belediyesi’nin çöp araçları ile birlikte depolama alanına götürüldü.

 Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, çevre duyarlılığını arttırmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Bir yandan çöp toplayan Başkan Bozan, bir yandan da etkinliğe katılan çocuklara ve vatandaşlara çevreyi temiz tutmaları adına mesaj verdi.

Başkan Bozan, daha temiz bir Nurhak için belediye olarak üzerlerine düşeni en iyi şekilde yaptıklarını hatırlatarak, “Tüm vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olmalarını ve farkındalık düzeylerini arttırmak istedik. Nurhak Belediyesi Spor Kulübü,  Nurhak Çevre Derneği, Nurhak Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma ile birlikte çevre temizliği çalışması yaptık. Katılan arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Hepimiz çevreye, yaşadığımız kente ve doğaya karşı sorumluyuz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak istiyorsak istisnasız olarak doğaya karşı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Temiz bir çevre her insanın hakkıdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Bozan, 1 Eylül’den itibaren yeni bir uygulamaya geçeceklerini ve Atatürk Bulvarı’ndaki çöp konteynırlarını da kaldıracaklarını hatırlattı.

Başkan Bozan, çöplerin geri dönüşüm türlerine göre ayrıştırıldıktan sonra gün içerisinde ekiplerce toplanacağını ifade etti.

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