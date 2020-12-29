Dağların süsü olan yaban keçileri için envanter çalışması başlatıldı

Envanter çalışmaları sırasında, bir tekenin ihtişamlı boynuzları ile dağlarda dolaşması en özel karelerden biri oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbistan’da başta Şardağı olmak üzere avlaklarda bulunan Anadolu yaban keçilerinin envanter çalışmalarına devam ediyor. Avlakları ve dağları karış karış gezen ekipler, yaban keçilerini kameralar ile kayıt altına alınıyor. Keçilerin yaşları ve yavru ile yetişkin sayıları ve cinsiyetleri kaydediliyor. Envanter çalışmaları sonucunda dağların süsü olarak adlandırılan yaban keçilerinin popülasyonu hakkında en net bilgiler derlenmiş olacak.

GPS ve çiple koruma geliyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbistan’da 100 yıl sonra tekrar ortaya çıkan Anadolu yaban keçilerinin popülasyonun korunması ve artması için özel çalışmalar sürdürüyor. Sayıları artan ve başta Şardağı olmak üzere dağlık arazileri süsleyen Anadolu yaban keçilerinin, avlanmasının önüne geçmek için daha önceden 7 ayrı noktaya fotokapan kurulmuştu. Yetkililer, bu özel hayvanların kaçak avlanan şahısların hedefi olmaması için teknolojinin tüm imkanlarını kullanacak. Envanter çalışmasını müteakiben hayata geçirilmesi planlanan projede, Anadolu yaban keçilerinin boyunlarına GPS tasması ve çip takılacak. Böylece yaban keçilerinin her adımı uydu üzerinden takip edilecek. Bunlara ek olarak da anlık fotoğraf ve görüntü paylaşma teknolojisine sahip fotokapanlar kullanılacak.







