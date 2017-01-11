Dağcılar, teröre tepki için Berit Dağı’na tırmandı

Ülkemizde yaşanan terör olaylarını lanetlemek ve teröre karşı dik duruş sergilemek üzere Göksun’a gelen dağcılar, Göksun Belediyesinin desteği ile Kahramanmaraş’ın 3 bin 54 rakımı ile en yüksek dağı olan Berit Dağı’na tırmanarak zirvede pankart açtılar.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 1.5 metreyi geçtiği Kınıkkoz Mahallesinden tırmanışa başlayan 3 dağcı, saatteki hızı 90 kilometreyi bulan fırtınaya rağmen 6.5 saatte 6 kilometre yürüyerek zirveye ulaştılar. Zirve tırmanışını başarıyla tamamlayan dağcılar zirvede açtıkları Türk Bayrağı ve pankart ile terörü lanetlediler.

Berit Dağı’nın zirvesinde açıklama yapan Ankaralı dağcı Tarık Bünyamin Kaya, 3 bin 54 rakımlı Berit Dağı’nın zirvesine yaptıkları teröre tepki tırmanışını, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ın destek ve katkıları ile gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ülkemizde yaşanan terör eylemlerinin ülkemizin birlik, beraberlik ve huzuruna yönelik olduğuna işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

“Bu saldırılar karşısında, millet olarak sağduyumuzu korumalıyız. Hiçbir sorun şiddetle çözülemez. Şiddetten bir çözüm veya gelecek bekleyenlerin insanlık değerleriyle hiçbir bağlantısı olamaz. Masum vatandaşlarımıza yönelik bu akıl ve vicdan yoksunu saldırıları gerçekleştiren kirli elleri, nefesimiz tükenene kadar lanetlemeye devam edeceğiz. Terörden dolayı, Türkiye’nin herhangi bir yerinde tek bir vatandaşımıza dahi zarar gelmeyene kadar milletçe tek vücut olmalı ve teröre imkan veren tüm faktörlere karşı ortak bilinçle hareket etmeliyiz.”

Kaya, açıklamasının devamında, “Milletimizin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine ve geleceğimize kasteden bu saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Ülkemizin huzur, güven ve istikrarını bozmayı amaçlayanlar karşısında milletimiz tek yürek olarak kararlı bir duruş sergiliyor, sergilemeye de devam edecektir. Cennet vaadiyle dünyayı cehenneme çevirenleri, terör eylemini yapanları, terörü destekleyenleri, terör üzerinden siyaset yapanları, birlik ve beraberliğimiz ile ülkemizin huzuruna kastedenleri, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinden 3 bin 54 metre yüksekliğindeki Berit dağından lanetliyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm milletimizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

Kaya, kendilerine destek ve katkı ile misafirperverliklerinden dolayı Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve Kınıkkoz Mahalle Muhtarı Hasan Gürbüz’e teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

Zirve tırmanışının ardından aynı güzergahı kullanarak dönüşe geçen dağcılar, şiddetini artıran fırtınaya rağmen söyledikleri türküler ve marşlar eşliğinde yaklaşık 6 saat sonra Kınıkkoz Mahallesine ulaştılar.

Teröre tepki tırmanışını Ankara'dan Tarık Bünyamin Kaya, Çanakkale'den Mustafa Göçmen ve Göksun'dan Halil İbrahim Algan gerçekleştirdi.



