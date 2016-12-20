DAĞ II’yi Elbistanlı şehide ithaf ettiler

Kod adı ‘Fırtına Getiren’ olan ve 7 kişilik bordo bereli MAK timinin sınır ötesi operasyonunu konu alan DAĞ II isimli filmin ithaf edildiği askerlerden birinin, Elbistanlı Şehit Teğmen Harun Kılınç olduğu öğrenildi.

Şehit Kılınç’ın ailesinin film çekilirken destek verdiği öğrenilirken, kız kardeşinin de yapımcı ve senaristin özel ricası doğrultusunda filmin bir sahnesinde oynadığı belirtildi. Filmin sosyal medya hesabından yayınlanan gönderide, Kılınç’ın nasıl şahadete ulaştığı da detaylı olarak anlatıldı.

Özel Kuvvetler timinin katıldığı sınır ötesi bir operasyonu anlatan DAĞ II filmi, izlenme rekorları kırıyor. Halen birçok sinema salonunda gösterimi devam eden DAĞ II’nin konusu kadar yapım tekniği ve özel efektleri de izleyiciden tam not alıyor. Kod adı ‘Fırtına Getiren’ olan bordo bereli timin Irak’taki operasyonunda yaşananları anlatan film, izleyicileri kimi zaman duygulandırırken kimi zaman da gururlandırıyor. Filmin çekimleri, yapım ekibi tarafından Genelkurmay Başkanlığı’na yapılan başvurular ve alınan izinlerin ardından başladı. DAĞ II, Türk askerinin kullandığı silahların karargah dışında, gerçek silah kullanılan ilk film olma özelliğini taşıyor. Özel Kuvvetler Komutanlığında da yapılan çekimlerde film, Ömer Halisdemir gibi astsubaylara, 1992 yılında şehit olan Elbistanlı Teğmen Harun Kılınç gibi subaylara ve DAĞ II filminde rol alan ve daha sonra Hakkari Çukurca’da şehit düşen Konyalı Yunus Emre Uçar gibi uzman erbaşlara sahip olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ithaf ediliyor.

Filmin yönetmeni ve senaristi Alper Çağlar, bu konuda yaptığı açıklamada, “Dağ serisini her zaman Türk Silahlı Kuvvetlerine ithaf ediyoruz ama bu sefer ben şöyle yapmak istedim. Astsubay olarak Ömer Halisdemir gibi astsubaylara, doğuda şehit olmuş genç teğmen Harun Kılınç gibi subaylara ve bizim filmimizde rol alan ve daha sonra doğuda şehit olan Yunus Emre Uçar gibi uzman erbaşlara sahip olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ithaf ediyoruz demek istedik. Herkese kahraman demek kolay ama gerçek hayatta kahraman olan çok insan yok” ifadelerini kullanmıştı.

Filmin ithaf edildiği şehit askerler olan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, Şehit Uzman Çavuş Yunus Emre Uçar ile yanı sıra Elbistanlı Şehit Teğmen Harun Kılınç’ın adı filmin başlangıcında da yer alıyor. Elbistanlı Şehit Teğmen Harun Kılınç’la ilgili olarak da filmin sosyal medya hesabından şu bilgiler paylaşıldı:

“DAĞ II'yi ithaf ettiğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri. Ancak açılışta üç örnek askerden bahsediyoruz, onlara da ithaf ediyoruz. Bunlardan biri Teğmen Harun Kılınç. 1992 yılı kışıydı. Şubat veya Mart gibi yine güneydoğuya gitmişlerdi Kayseri'den. Harun Teğmen, 1. taburla Kösreli bölgesine yerleşti. Cudi dağı orta güneyi, Tuşimiya deresi çıkışı tarafı en iyi dostuyla beraber tugay karargahı ile beraber Görümlü'deydi. Diğer 2 tabur da Cudi kuzeyinde konuşlanmıştı. Kıştan çıkılıyor, görüntü ve operasyonlar artıyordu. 1. tabur bu kapsamda, Cudi'ye ve Tuşimiya deresine daha yakın hakim olan Dijivar ve Tengesif tepelerini tutmaya başlamıştı. O günkü yoğun sisten faydalanan teröristler saldırdılar. Harun Teğmen, inisiyatifi eline alıp, ideal bir subay gibi olaya müdahale etmek üzere boyun noktasından teröristlerin olduğu tepeye doğru ilerledi. Yanında habercisi ile birlikte Dijivar'dan gelen askerleri derlemeye ve durumu anlamaya çalışırken yaralandı.

Ağacı mevzi yaptı ve teması devam ettirdi. Çatışma devam ederken tereddütsüz ve bilinçli olarak kendini görevi için hiçe saydı. En iyi dostu, helikopter pisti başında oraya takviye olarak atılmak üzere bekledi. O da teğmendi. Dostu, tepedeki sisi olduğu yerden görebiliyordu. Ama helikopterler kalkamadı. Hava şartlarının aksiliğinden Kobra destek veremedi. Dostlarına hava şartları engel oldu. Harun Teğmen, aldırmadı buna. Şehit olana dek çatıştı. Timini korumak adına, onu yalnız bırakmayan habercisi ile beraber mevzilerine girilmiş sisli, Dijivar tepeye doğru yalnız gitti ve dönmedi. Kösreli'deki taburdan ve yakındaki timden giden destek ile şehidimiz bizde kaldı. Onun sayesinde kendi kadar genç olan ama daha tecrübesiz askerler kurtuldu, genç bir subay olarak liderin en önde olacağını kanıtladı.”

Emekli bir bordo bereli albayın Şehit Teğmen Harun Kılınç’ın kahramanlığıyla ilgili de düşüncelerinin yer aldığı paylaşımda, “DAĞ II'yi çekerken ailesi bize destek oldu. Sağ olsunlar her türlü ilgi ve samimiyeti verdiler. Emekli polis olan kız kardeşi ricam üzerine, bir sahnemizde bile oynadı. Harun Teğmeni, mülakat yaptığım o yakın dostu, DAĞ II'nin birikim kaynaklarından biri, emekli Bordo Bereli Albayımız bana sorduğumda şöyle anlatmıştı:

"Bizim devre 89 mezunu ve 90 yılında kıtaya çıktık. Hava İndirme Tugayı Kayseri. Halk arasında paraşütçü komando. O dönemler mart gibi güneydoğuya gidilir aralık gibi dönülürdü. Ve tayinin Kayseri gözükürdü. Harun, kıtaya çıkar çıkmaz gitmişti güney doğuya. Onun katıldığı tabur o sene kışı bölgede geçirmişti. Çok güçlüydü 3 kişi bileğini bükemezdik. Esmer, güçlü, yeşil gözlü sağlam karakterli bir adamdı. Çok okuyan ve her zaman haklının ve ezilenin yanındaydı."

Özel Kuvvetlerde senelerce görev yapan bu yakın dostu, o günleri ve Harun Teğmen'in bir asker olarak üstünlüğünü daha dün gibi hatırlıyor. Ruhun şad olsun Şehit Teğmen Harun Kılınç. Unutmadık. Unutturmayacağız” ifadeleri yer aldı.



