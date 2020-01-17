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Cüzdanını bulanı ödüllendirecek

Elbistan’da, cüzdanını kaybeden Doktor İsmail Onat, içerisinde kredi kartları, kurum kimlik kartı, sürücü belgesi ve para olan cüzdanını getiren kişiyi ödüllendireceğini söyledi.

Cüzdanını bulanı ödüllendirecek

Elbistan’da kaybettiği cüzdanın içerisinde nüfus cüzdanı, ehliyet, kredi kartı, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü’nden almış olduğu personel kimlik kartı ve bir miktar para bulunduğunu belirten Dr. İsmail Onat, cüzdanını getiren kişiyi ödüllendireceğini söyledi. Dr. İsmail Onat, cüzdanını bulanların kendisine 0 535 443 48 49 nolu telefondan ulaşabileceklerini ifade etti.


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