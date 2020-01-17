Elbistan’da kaybettiği cüzdanın içerisinde nüfus cüzdanı, ehliyet, kredi kartı, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü’nden almış olduğu personel kimlik kartı ve bir miktar para bulunduğunu belirten Dr. İsmail Onat, cüzdanını getiren kişiyi ödüllendireceğini söyledi. Dr. İsmail Onat, cüzdanını bulanların kendisine 0 535 443 48 49 nolu telefondan ulaşabileceklerini ifade etti.
Cüzdanını bulanı ödüllendirecek
Elbistan’da, cüzdanını kaybeden Doktor İsmail Onat, içerisinde kredi kartları, kurum kimlik kartı, sürücü belgesi ve para olan cüzdanını getiren kişiyi ödüllendireceğini söyledi.
17 Ocak 2020 Cuma 14:50
Elbistan’da kaybettiği cüzdanın içerisinde nüfus cüzdanı, ehliyet, kredi kartı, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü’nden almış olduğu personel kimlik kartı ve bir miktar para bulunduğunu belirten Dr. İsmail Onat, cüzdanını getiren kişiyi ödüllendireceğini söyledi. Dr. İsmail Onat, cüzdanını bulanların kendisine 0 535 443 48 49 nolu telefondan ulaşabileceklerini ifade etti.
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