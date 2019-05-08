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Çürüyen kavak ağacı, otomobilin üzerine devrildi

Elbistan’a bağlı Güneşli Mahallesi’nde kökü çürüyen kavak ağacı, rüzgarın da etkisiyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Çürüyen kavak ağacı, otomobilin üzerine devrildi

Olay, Güneşli Mahallesi Şehit Levent Kuşoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir evin bahçesindeki kavak ağacı, kökünün çürümesi sonucunda rüzgarın da etkisi ile devrildi. Ağacın bir kısmı, yol kenarında park halinde duran otomobilin üstüne düştü. Kilolarca ağırlıktaki dallar, otomobilin arka camını patlatırken aracın kaporta kısmına da zarar verdi.

Otomobilde maddi hasara yol açan olay esnasında kaldırımda yayanın olmaması büyük şans olarak değerlendirildi. Aracın üzerindeki dallar, hızar yardımıyla temizlenebildi.  







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Emine 2 hafta önce

Büyük geçmiş olsun cana zarar gelmesin

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