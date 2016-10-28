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Cumhuriyet’in 93. yılını kutluyoruz

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 93. yıldönümü tüm Türkiye’de olduğu gibi Elbistan’da da törenlerle kutlanmaya başladı.

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Cumhuriyet’in 93. yılını kutluyoruz

            29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 93. yıldönümü tüm Türkiye’de olduğu gibi Elbistan’da da törenlerle kutlanmaya başladı.

Kutlamalar; bugün saat 13.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunumu ile başladı. Buradaki programa Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Belediye Başkan Yardımcısı Kahraman Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Recep Sevgili, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vural Ekiz, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkân, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Elbistan Kaymakamlığı ve Elbistan Belediyesi çelenklerinin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, daha sonra ise İstiklal Marşı okundu.

 

Kutlamalar yarın devam edecek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yarınki bölümünde ise Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’un saat 09.15’ten itibaren makamında tebrikleri kabulü ile başlayacak. Kutlamalar, saat 10.00’dan itibaren Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenler ile devam edecek. 


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mahmut 2 ay önce

Hiç kadın yok,oysa Cumhuriyet kadınlara değer verirdi.Erkekler cumhuriyeti olmuş.

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