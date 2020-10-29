Cumhuriyetimizin 97.kuruluş yıldönümü törenle kutlandı

Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, 28 Ekim Çarşamba günü Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Etkinlikler, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97.yıldönümünde sabah İlçe Kaymakamı Özkan Demir’in tebrikleri kabulüyle sürdü. Kaymakam Demir’in makamında gerçekleşen kabulün ardından protokol üyeleri, kutlamaların yapılacağı Cumhuriyet Meydanı’na geçti. Törene, Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Elbistan Meslek Yüksekokulu Müdürü Muharrem Eren, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. İnan Kesen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Ali Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, İYİ Parti İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Kürşat Yüksel, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’le birlikte öğrencilerin ve vatandaşların bayramını tebrik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, bu yılki kutlamalarda pandemi nedeniyle burukluğun hakim olduğunu söyledi.

Kaymakam Demir, Türk milletinin 97 yıl önce Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte yeniden doğduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Tarihimizi çok iyi bilmek, çok iyi öğrenmek ve çok iyi anlamak zorundayız. Yaklaşık yüz yıl önce aziz milletimiz, Büyük Atatürk' ün önderliğinde, tarihte eşine az rastlanan ve pek çok millete örnek olmuş bir varoluş – yok oluş mücadelesi vermiştir. Dünyaya efendilik taslayan emperyalist güçler ülkemizi işgale başlamışlar, tüm tarihi boyunca özgür ve bağımsız yaşamış olan milletimizin boynuna esaret zincirini takmaya kalkmışlardır. Vatan topraklarından atılmak istenen Türk milleti, Türkiye Cumhuriyetinin 29 Ekim 1923'te kurulmasıyla yeniden doğmuştur.

Cumhuriyet milletimizin tarihsel çıkış yoludur. Askeri ve siyasi bir deha olan Mustafa Kemal Atatürk, önder kişiliği ile bu yolun dünya ile birleşmekten, uluslararası yarıştan kopmamaktan, bilim ve çağdaşlıktan geçtiğine işaret etmiştir. İnanıyoruz ki! Biz bir ve beraber oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir zorluk yoktur. Çağlar açıp kapatan ecdadımızın büyüklüğüne tarih ve bütün dünya defalarca şahitlik etmiştir. Bu büyük günde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadelemizin bütün kahramanlarını; kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Değerli hemşerilerim, bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramımızı tekrar kutluyorum. Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”

Kaymakam Demir’in konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Kutlama programı, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisleri’nde verdiği Cumhuriyet Resepsiyonu ile sona erdi.



