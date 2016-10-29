Cumhuriyet’imiz 93 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti’nin 93.kuruluş yıldönümü tüm Türkiye’de olduğu gibi Elbistan’da da coşku ve sevinçle kutlandı.

28 Ekim Cuma günü Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan etkinlikler, Cumhuriyet’in 93.yıldönümünde sabah İlçe Kaymakamı Tuncay Akkoyun’un tebrikleri kabulüyle sürdü. Kaymakam Akkoyun ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra kutlamaların yapılacağı Cumhuriyet Meydanı’na geçti. Buradaki törene İlçe Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Belediye Başkan Vekili Kahraman Koç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vural Ekiz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Recep Sevgili, Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, Milliyetçi Hareket Partisi Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir, Büyük Birlik Partisi Elbistan İlçe Başkanı İbrahim Kılıç, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet’imizin 93.yılı kutlamaları, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ve Belediye Başkan Vekili Kahraman Koç’un, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını tebriki ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, cumhuriyetin Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olduğuna işaret etti.

Kaymakam Akkoyun, “Bugün, Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 93. yıldönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutlamanın tüm ülke olarak heyecanını yaşıyoruz. Atatürk'ün 'Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir' diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan erdemli, faziletli insanlar yetiştiren ve erdemli, faziletli insanlara yakışan demokratik iradenin tam ve mükemmel bir ifadesi, aynı zamanda halkın gelişmesini ve yükselmesini sağlayan onları bir bütün kılan yönetim şeklidir” dedi.

‘Cumhuriyetin ilanı, Türk milletini muasır medeniyet seviyesine ulaştıracak adımların en önemlisidir’ ifadesini kullanan Kaymakam Akkoyun, “Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türkiye'nin dünya sahnesinde hak ettiği yeri alabilmesi ve ilelebet payidar kalabilmesi yolunda güçlü bir irade ortaya koyulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bugün, etrafında yaşanan olumsuzluklara rağmen, bağımsızlığından asla taviz vermeyen, hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayan, bölgesine refah ve istikrar veren bir ülke haline gelmiştir” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin güçlü ve istikrarlı bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlediğini kaydeden Kaymakam Tuncay Akkoyun, şöyle devam etti: “Türkiye güçlü ve istikrarlı bir ülke olma yolunda güçlü bir irade ortaya konulmuştur. Gücünü milletimizin ortak iradesinden alan cumhuriyetimiz bugün de içte ve dışta küresel destekli terör örgütlerinin saldırıları karşısında sarsılmıyor. Bu karanlık güçlere karşı cumhuriyetimizin kazandırdığı değer, inanç ve kararlılıkla büyümeye devam eden aziz milletimiz, demokrasiden, birlik ve beraberlikten, kardeşlik hukukundan asla ve asla taviz vermeyecektir. Daha güzel gelecek için, milletimizle birlikte el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet’imizin 93. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve canlarını bu vatan uğruna feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum.”

Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan Mehteran Takımı’nın mehter gösterisinin ardından öğrenciler, şiirler okudu. Kutlama programı, okulların bando eşliğindeki tören geçişi ile sona erdi.



