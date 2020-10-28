Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreni ile başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve cumhuriyetimizin kuruluşunun 97.yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Elbistan’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunma programı düzenlendi. Çelenk törenine, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Ali Kayhan, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan ve daire amirleri katıldı.

Programda Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.