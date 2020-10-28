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Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreni ile başladı

Cumhuriyetimizin 97.kuruluş yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreni ile başladı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve cumhuriyetimizin kuruluşunun 97.yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Elbistan’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunma programı düzenlendi. Çelenk törenine, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Ali Kayhan, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan ve daire amirleri katıldı.

Programda Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.

Kutlamalar, 29 Ekim günü Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’in makamında gerçekleştirilecek tebrikat töreni ile devam edecek. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlenecek.





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