Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı

Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, 28 Ekim 2019 Pazartesi günü Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. İlk törende Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Garnizon Komutanı Asteğmen Bilal Durmuş tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Etkinlikler, Cumhuriyet’in kuruluşunun 96.yıldönümünde sabah İlçe Kaymakamı Özkan Demir’in tebrikleri kabulüyle sürdü. Kaymakam Demir’in makamında gerçekleşen kabulün ardından protokol üyeleri, kutlamaların yapılacağı Cumhuriyet Meydanı’na geçti. Buradaki törene İlçe Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkan Vekili Ali Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, Garnizon Komutanı Asteğmen Bilal Durmuş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Soner Arslan, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, Cumhuriyet Halk Partisi Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Yemliha Özcan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik, AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Cuma Öztunç, Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kaya, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkan Vekili Ahmet Demir ve Garnizon Komutanı Asteğmen Bilal Durmuş’la birlikte öğrencilerin ve vatandaşların bayramını tebrik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 96 yıl önce ilan edilen Cumhuriyetin, milletimizin tarihsel çıkış yolu olduğunu söyledi.

Büyük Türk milletinin tarihte eşine az rastlanır bir kurtuluş mücadelesi verdiğini belirten Kaymakam Demir, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96.yıl dönümünü kutlamanın coşku ve heyecanını birlikte yaşıyoruz. 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan, toprakları kâğıt üzerinde paylaşılmış ve ülkesinin pek çok yeri işgale uğramış olan, türlü imkânsızlıklar içindeki büyük milletimiz, Büyük Atatürk'ün önderliğinde tarihte eşine az rastlanan ve pek çok millete örnek olmuş bir kurtuluş mücadelesi vermiştir.

Kurtuluş Savaşımız, uzun süredir yenilgi yüzü görmeyen ve dünyaya efendilik taslayan ittifak halindeki birden çok emperyalist devlete karşı verilmiş bir bağımsızlık mücadelesidir. 1. Dünya Savaşından alınan galibiyetin şımarıklığı ve sınır tanımazlığı ile hareket eden bu güçler, Osmanlı Devleti'nden arta kalan bir avuç büyüklüğündeki Anadolu topraklarını da işgal etmek istemişler, tüm tarihi boyunca özgür ve bağımsız yaşamış olan milletimizin boynuna esaret zincirini takmaya kalkmışlardır. Vatan topraklarından atılmak istenen büyük Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim 1923’te kurulmasıyla küllerinden yeniden doğmuştur” dedi.

Kaymakam Demir, şöyle devam etti:

“Cumhuriyet, milletimizin tarihsel çıkış yoludur. Askeri ve siyasi bir deha olan Mustafa Kemal Atatürk önder kişiliği ile bu yolun, dünya ile birleşmekten, uluslararası yarıştan kopmamaktan, bilim ve çağdaşlıktan geçtiğine işaret etmiştir. Her zerresi şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş Anadolu’nun ebedi Türk yurdu olmasını, bu bölgede güçlü ve istikrarlı bir Türkiye’nin var olmasını istemeyen düşmanlarımız daima var olmuştur. Üstelik günümüzde tehdit ve saldırıların niteliği daha da alçak ve hain bir mahiyet kazanmıştır. Yakın zamanda yaşadığımız dış güçlerin güdümündeki FETÖ terör kalkışması da bu durumun bir başka tezahürü olmuştur. Halkımız ve aziz milletimiz 15 Temmuz Gecesi canı ve kanı pahasına Cumhuriyetine ve iradesine sahip çıkmış; hâkimiyetin kayıtsız şartsız milletimize ait olduğunu dosta, düşmana ve tüm dünyaya geçmişte olduğu gibi bir kez daha göstermiştir. Yine Zeytin Dalı ve Başarıyla yürütülen Barış Pınarı Harekâtlarıyla Suriye’nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan PKK devletçiğine ve üzerimizde oynanmak istenen sinsi oyunlara müsaade edilmemiştir.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin, parlak geleceklere layık olduğunu vurgulayan Kaymakam Demir, “Bütün dünya şunu çok iyi görmüştür ki; devletimizin ve halkımızın Cumhuriyetimizi sahiplenme ve yaşatma azmi her zamankinden daha da güçlüdür. Türkiye Cumhuriyeti bir dünya devleti olarak laik, çağdaş, üretken, gelirini adaletle paylaşan, insan hak ve özgürlüklerini tam olarak kullanma gayretiyle, barış içinde bir ülke olarak parlak geleceklere layıktır. Milletimiz olanakları ve toplumsal dokusu ile bu atılımı gerçekleştirecek güce sahiptir ve bu önü kesilemez bir yoldur. Bu büyük günde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ü ve dava arkadaşlarını; kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve şükran duyguları içinde saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Demir’in konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. TOKİ Şehit Er Levent Kuşoğlu İlkokulu öğrencilerinin bayrak gösterisi ilgi ile izlenirken, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü halk oyunları ekibi de folklor gösterisi sundu. Kutlama programı, okulların bando eşliğindeki tören geçişi ile sona erdi.