Cumhurbaşkanlığı Sunucusu Kaptanoğlu, KSÜ’de 15 Temmuz’u Anlattı

Cumhurbaşkanlığı Sunucusu ve Radyo Programcısı Metin Kaptanoğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde (KSÜ) “15 Temmuz’un Dili” konulu söyleşi gerçekleştirdi.

KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve KSÜ Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen söyleşiye, Rektör Prof. Dr. Durmuş Deveci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Solak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konuşmasına kendi hayatından ve Cumhurbaşkanlığı sunuculuğuna varan kariyer sürecinden bahsederek başlayan Metin Kaptanoğlu, hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. 15 Temmuz sonrası tutulan demokrasi nöbetlerinde işi gereği birçok farklı semtte ve sahnede görev alan Kaptanoğlu, birinci ağızdan dinlediği 15 Temmuz kahramanlarının öykülerini, salonu dolduran katılımcılarla paylaştı.

Kaptanoğlu, 15 Temmuz Şehidi Onur Ensar Ayanoğlu’nun annesi Ferda Ayanoğlu’nun oğlu için yazdığı şiiri okurken, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Metin Kaptanoğlu ayrıca, KSÜ’lü gençlere başarılı bir kariyer yaşamı ve iyi bir hayat için tavsiyelerde bulundu. Kaptanoğlu’nun bazı tavsiyeleri şunlardı:

“Önünüze büyük hedefler koyun. İnandığınız bir davanız olsun, samimi olun, davanızın arkasında durun. Kendi fikirleriniz olsun, başkalarının fikirlerini kendi fikirleriniz gibi sunmayın. Çevrenizde hep doğru insanlar olmasına özen gösterin. Siz doğru olun, yanlış sizden uzak durur. Siz yanlış olursanız yanlıştan kurtulamazsınız.”

Kaptanoğlu, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını da cevaplandırdı.

Söyleşinin sonunda Rektör Prof. Dr. Durmuş Deveci ve KSÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Feyzullah Eren Aşçı tarafından Kaptanoğlu’na çeşitli hediyeler takdim edildi.

Hediye takdim töreninde konuşan Rektör Deveci, FETÖ için 2010 yılında söylediği “Dinlinin hakkından imanlı gelecek” sözünü bir kez daha hatırlatırken, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bu hainler amaca giden her yol mubahtır algısıyla hareket ettiler. Fakat 15 Temmuz’da millete tosladılar. 15 Temmuz’dan ders çıkarmalıyız. Ortak yönlerimizi ön plana çıkarmalıyız. Bir ve beraber olursak bizi kimse yıkamaz” dedi.

“15 Temmuz’un Dili” konulu söyleşi, katılımcıların toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.



