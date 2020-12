Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “C Santrali mega projelerimizden biri olacak”

Oktay, 17 milyar TL bütçeli yatırımın, hem cari açığı azaltacağına hem de istihdam oluşturacağına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2021 yılı bütçesini sundu.