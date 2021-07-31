Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahramanmaraş programı ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bir dizi program ve gençlik buluşmasına katılmak üzere cumartesi günü Kahramanmaraş’a geleceği açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurdun birçok bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle Kahramanmaraş programını ileri bir tarihe erteledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programının ertelenmesi ile ilgili AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Ülkemizde yaşanan ve tüm halkımızı derinden üzen yangın afetleri sebebiyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş programı ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.