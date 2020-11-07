Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Elbistan’a yol müjdesi

AK Parti Kahramanmaraş İl Kongresi, 12 Şubat Stadyumu’nda pandemi kuralları göz önünde bulundurularak gerçekleştirildi. Kongreye, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri ile delegeler ve partililer katıldı.

Kongrede ilk olarak divan oluşturuldu. Fırat Görgel’in tek adaylığında yapılan kongrede AK Parti’nin genel başkan yardımcıları söz alarak birer konuşma yaptılar.

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kahramanmaraş’ın, Türkiye’yi kimin yöneteceğinin pusulası olduğunu söyledi.

Çelik, “Herhangi bir şehirde değiliz. Maraş, Türkiye’yi kimin yöneteceğinin pusulasıdır. Maraş’tan icazet almadan Türkiye yönetilmez. Maraşlının rızası alınmadan Türkiye’de karar sahibi olunmaz. Maraşlının bedduasını alanlarda iflah olmaz. Sizlerin başında olduğunuz bu yürüyüş, biz bu siyasi harekette emek sahibi ve hak sahibi olarak en son sıradayız. Asıl hak sahipleri en arkadaki kardeşlerimizdir. Emeğe, hakkaniyete ve göre bir protokol yapılsaydı en önce arka sıralardan bayrak sallayan kardeşlerimizden başlayacaktık. Maraşlılar, büyük Türkiye davasının önünü kesmek isteyenlere geçit vermeyecekler. Bizim siyasi literatürümüzde yorulmak ayıptır, usanmak korkaklıktır. Bizim siyasi hareketimiz kaç yıl geçerse geçsin her zaman 18 yaşındadır. Türkiye’yi, Maraşlı kadınlar kim yönetsin diyorsa o yönetecek. Türkiye’nin milli iradesine karşı bir teşebbüste bulunanlar ilk cevabı Maraşlı gençlerden alıyorlar. Etrafımızda oluşturulmaya çalışılan kara bulutlara kulak asmayın. Türkiye, daha da büyüyecek. Var olsun Kahramanmaraş” dedi.

Kongreye katılmak üzere uçakla Kahramanmaraş’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve protokol karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti otobüsüyle yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kongrenin yapılacağı Kahramanmaraş Stadyumuna geçti. Halkı yol boyunca otobüsten selamlayarak ilerleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraşlılar yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alkışlar ve büyük coşku içerisinde stadyuma girdi. Kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcıları selamladı.

Erdoğan, konuşmasına ‘Sevgili Edeler’ diyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün bir kez daha Eshab-ı Kehf’in şehri Kahramanmaraş’ta olmanın sevinci içerisindeyim. Tüm ilçelerimizi selamlıyorum. En son 12 Şubat’ta sizlerle birlikteydik. Maraş’ta olmak her defasında bizleri mutlu ediyor. Sen de güzellik var, kahramanlık var, bereket var, hak ve hakikat sevdası var. Sen de bizi biz yapan değerler var. Sen de şiir, edebiyat, bize gölge edecekse ay yıldızlı al bayrak gölge eder diyen yiğitlerin istiklal aşkı var. İşte bunun için Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmada olduğu gibi 2053 vizyonunda da Kahramanmaraş’ı en önde görmek istiyorum.

Ülke ve millet olarak 100 yıl öncesindeki gibi zor ve kritik bir dönemden geçiyoruz. Milletimiz bu tarihi sürecin sorumluluğunu son 18 yıl olduğu gibi yine AK Parti’ye vermiştir. AK Parti 7.Olağan Kongresini böyle hayati bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Kaderimizi Türkiye’nin kaderi, istikbalimizi milletin istikbali ile bir görüyoruz. AK Parti, milletin partisidir dememizin sebebi budur. Hiç kimsenin kendi şahsi hesaplarını, bu ulvi davanın önüne koymasına tahammülümüz olamaz. Allah’ın yardımı ve milletin desteği ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Milletin partisinin yöneticileri, milletin içinde olmak zorundadır. Her kim milletiyle gönül bağını güçlendirirse partisine en büyük katkıyı yapıyor demektir. Görev alan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum.”

Kahramanmaraş’a yapılan yatırımlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elbistan’ı da yakından ilgilendiren karayolu projelerine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “18 yılda Kahramanmaraş’a, 35,5 milyar TL yatırım yaptık. Bu yatırımlarla eğitimde 6 bin 146 adet yeni derslik ilave ettik. İstiklal Üniversitesi’ni kurduk. 4 bin 465 kapasiteli yurt binasını yaptık. 39 spor tesisi yaptık. 4 tesisimizin inşası devam ediyor. 4 millet bahçesi projesi planladık. Elbistan’da millet bahçemizi tamamlayıp sizlerin istifadesine sunduk. 5 milyar TL tutarında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım yaptık. 14’ü hastane olmak üzere 1165 yataklı 102 adet sağlık tesisi kazandırdık. TOKİ vasıtasıyla 4 bin 119 konut projesini hayata geçirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 339 kilometreye çıkardık. Göksun-Elbistan yolunu da seneye tamamlıyoruz. Elbistan-Malatya hududu yolunu da yaparak doğu-batı aksını tamamlamış olacağız.

Karakuz Barajı’nın ihalesini yaptık. 2023 yılında tamamlıyoruz. Adatepe Barajı’nın sulama ihalelerini de 372 milyon TL bedelle yaptık. Merkeze ve 9 ilçemize doğalgaz arzı sağladık. Kahramanmaraş’ı çok daha büyük hizmetlerle buluşturacağız” ifadelerini kullandı.















