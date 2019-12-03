Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiler

Afşin-Elbistan A Termik Santrali önünde yapılan teşekkür açıklamasına, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik, AK Parti ve MHP Belediye Meclisi Üyeleri katıldı. Burada, ortak açıklama, Elbistan Belediye Meclisi Üyesi Bekir Yılmaz tarafından okundu.

Ortak açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Kamuoyunun yakından takip ettiği gibi başta Afşin-Elbistan Termik Santralleri olmak üzere 15 termik santrale filtre takılmasının süresi, 2,5 yıl uzatılmıştı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce de yaptığı açıklamada da insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulamış ve gerekirse termik santrallerin kapatılacağını ifade etmiştir. Gelinen son noktada çevreyi korumanın devletin ve vatandaşın görevi olduğunu belirten Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin ihtiyacının karşılanması zaruriyetinin, insan sağlığının önüne geçmemesi gerektiğini belirtmiş, kanun maddesinin yeniden değerlendirmesinde fayda görmüş ve veto etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın çevre kirliliği konusundaki hassasiyet, çevre meselelerine verdiği önem, çevre kirliliğinin önlenmesi konusundaki iradesi, bu yasa tasarısını veto etmesi sonucunu doğurmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese Elbistan halkı adına teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.”

Daha sonra konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç ise, termik santral kaynaklı hava kirliliğinin, insan ve doğal hayatı tehdit eder boyuta ulaştığını söyledi.

Bölgede kanser vakalarının ve erken ölümlerin yaşandığını anlatan Başkan Kılıç, “Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile birlikte Türkiye’deki 15 termik santralde filtre sisteminin takılmasının 2,5 yıl uzatılmasına dair yasa tasarısı hepimizi üzmüştü. Dünyadaki ekosistem çok önemli. Tüm canlıları toptan etkileyen ve özellikle de insan sağlığını tehdit eder boyutta kirlilikle karşı karşıyayız. Özellikle Afşin-Elbistan’da da hava kirliliğinden kaynaklı hastalıkların, erken ölümlerin ve kanser vakalarının arttığı bir realite. Bunlar hepimizin muzdarip olduğu önemli bir husus. Sayın Cumhurbaşkanımızın insan sağlığını öne alarak ortaya koyduğu irade bizi mutlu etmiştir. Cumhurbaşkanımıza bu iradesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şahsımız ve bölgemiz insanı adına olması gereken buydu. Doğru tektir ve her yerde aynıdır. Cumhurbaşkanımız bunu fark etmiştir” dedi.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur da, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın, bölgenin bu konudaki hassasiyetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilk elden ulaştıran kişi olduğuna dikkati çekti.

Başkan Sungur, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımıza Elbistan ve Afşin halkı olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Genel Başkan yardımcımız Sayın Mahir Ünal, yaklaşık 5 aydır hem MYK toplantılarında hem milletvekilleri ile görüşmeler yapıyor. Bu durumun böyle olmadığını ve Cumhurbaşkanımızın yurtdışı seyahatlerinde uçakta bizzat bu konuyu ilettiğini ve mücadelesini verdiğini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bizim sesimizi duyuran Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal Bey olmuştur. Elbistan halkının bu hassasiyetini duyduğu için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, önceliğinin halkın talebi ve isteği olduğunu açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman halktan yana olmuştur ve olmaya da devam edecektir.”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevre hassasiyetinden dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında, insan sağlığının her şeyden önce geldiğine vurgu yaptı.

Başkan Gürbüz, “İnsanımızın sağlığını korumamız gerekiyor. Gerekli tüm çalışmalar tamamlanana kadar bu fabrikalar gerekirse dursun. İnsanımızın sağlığını korumalıyız. Bu irade bizim için çok değerli. Elbistan halkı adına Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonraki süreçte de inşallah yeni yasama çalışmalarında bu dikkate alınacaktır. Bölge halkının sağlığına kavuşmasıyla ilgili parlamentomuzun da bundan sonraki süreçte bu hassasiyetle hareket etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

