Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ABD ziyaretinde Ünal da eşlik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği çalışma ziyaretindeki heyette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki heyetle çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Amerika’ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Andrews Hava Üssü'nde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Amerika Birleşik Devletleri Protokol Genel Müdürü Cam Henderson ve diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’a ABD ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekilli Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Erdoğan, ziyaret programında ABD Başkanı Trump ile bazı senatörlerle Beyaz Saray'da görüşmeler ve toplantılar düzenlendi. Başkan Erdoğan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan’ın, ABD Başkanı Trump’la gerçekleştirdiği heyetler arası görüşme masasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da yerini aldı.







