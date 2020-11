Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından pandemi sürecinde alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullardaki eğitimin de online olarak devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedbirlerle ilgili olarak şöyle konuştu:

“1 milyon 350 bin kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Bu en büyük salgının önüne geçecek kesin bir çare henüz bulunamadı. Aşı çalışmalarında ümit verici gelişmeler yaşanmakla birlikte tehdit artarak sürüyor. Sonbaharla birlikte yeniden tırmanışa geçen hasta ve ölüm sayıları, Avrupa'da ve dünyanın çok yerinde tedbirlerin sıkılaştırılmasının sonucunu doğurdu. Ülkemizde İstanbul başta olmak üzere kimi şehirlerde hasta ve ölü sayılarına dikkatli olmamız gerekiyor. Şayet salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir. Salgınla mücadeleyi ekonomimizi ayakta tutarak başarıya ulaştırmak hedefimiz var. Sanayici, ihracatçı, esnaftan işçiye kadar ihtiyaç duyan her kesime destek veriyoruz. Milletimizden salgınla mücadele kararlarına uymalarında daha fazla katkı ve hassasiyet bekliyoruz. Yaşanan sıkıntıların elbette farkındayız. Amacımız ülkemizi bir an önce bu salgın illetinden kurtararak tüm enerjimizi hedeflerimize ulaşmaya hasretmektir.

Kabine toplantımızda yapılan istişareler sonucunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması, ara tatilinde eğitim yılsonuna kadar eğitim online sürdürülecek. 65 yaş üstü çalışanlar hariç uygulaması 20 yaş altına teşmil edilecek. Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak. Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Restoranlarda sadece paket servisi yapacak. Kıraathanelere bir süre ara verilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.”