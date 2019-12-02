Cumhurbaşkanı Erdoğan, termik santrallere filtre uzatmasını veto etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı veto kararını, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu. Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto ettiğini söyledi.

Çelik: “Termik santrallere birkaç sene daha süre tanınmasını içeren yasa teklifi Cumhurbaşkanımız tarafından veto edilmiştir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, söz konusu termik santrallere verilen 7 yıllık sürede herhangi bir işlemin yapılmadığını hatırlatarak, “Çünkü bu kadar süre içerisinde yapılmayan bir şeyin işlemin yeni süre verilmesi ile de yapılması konusunda bir kanaat oluşmamıştır” ifadesini kullandı.

Çelik, şöyle konuştu:

“7 yıldır bu sistemin Çevre hassasiyetini, ülkemizin geleceğini gözeten bir yaklaşım konusunda da çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu çerçevede enerji sektörünün kazanımlarına daha ileri götürülmesine dönük hassasiyetini korumakla ve bunu daha da geliştirme konusundaki iradesini ortaya koymakla birlikte; 7 yıldır bu baca gazı filtre sistemi takılmaması çerçevesinde buna 2,5 yıl kadar süre verilmesinin gerekli olmadığını değerlendirmiştir. Çünkü bu kadar süre içerisinde yapılmayan bir şeyin işlemin yeni süre verilmesi ile de yapılması konusunda bir kanaat oluşmamıştır. Ayrıca çevre kirliliği konusundaki hassasiyet, Sayın Cumhurbaşkanımızın çevre meselelerine verdiği önem, çevre kirliliğinin önlenmesi konusundaki hassasiyeti bakanlara ve kurumlara verdiği talimat çerçevesindeki iradesi, bu yasa tasarısını veto etmesi sonucunu doğurmuştur. Termik santrallere baca gazı filtre takma zorunluluğunun birkaç yıl daha ertelenmesi Cumhurbaşkanımız tarafından veto edilmiş oldu. Bunun en kısa zamanda gerçekleşeceğini ümit ediyoruz.”

Meclis’te kabul edilen kanun teklifi tepkiye neden olmuştu

Torba yasa kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirilen yasa tasarısı, kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu. Termik santrallere, çevre yatırımları için Haziran 2022’ye kadar süre tanınmasını öngören kanun tasarısı, AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile kabul edilmişti.