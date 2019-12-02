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Cumhurbaşkanı Erdoğan, termik santrallere filtre uzatmasını veto etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin de bulunduğu termik santrallere baca gazı filtre sistemi takılması için 2,5 yıl daha ek süre verilmesini öngören kanun teklifini veto etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, termik santrallere filtre uzatmasını veto etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı veto kararını, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu. Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto ettiğini söyledi.

Çelik: “Termik santrallere birkaç sene daha süre tanınmasını içeren yasa teklifi Cumhurbaşkanımız tarafından veto edilmiştir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, söz konusu termik santrallere verilen 7 yıllık sürede herhangi bir işlemin yapılmadığını hatırlatarak, “Çünkü bu kadar süre içerisinde yapılmayan bir şeyin işlemin yeni süre verilmesi ile de yapılması konusunda bir kanaat oluşmamıştır” ifadesini kullandı.

Çelik, şöyle konuştu:

“7 yıldır bu sistemin Çevre hassasiyetini, ülkemizin geleceğini gözeten bir yaklaşım konusunda da çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu çerçevede enerji sektörünün kazanımlarına daha ileri götürülmesine dönük hassasiyetini korumakla ve bunu daha da geliştirme konusundaki iradesini ortaya koymakla birlikte; 7 yıldır bu baca gazı filtre sistemi takılmaması çerçevesinde buna 2,5 yıl kadar süre verilmesinin gerekli olmadığını değerlendirmiştir. Çünkü bu kadar süre içerisinde yapılmayan bir şeyin işlemin yeni süre verilmesi ile de yapılması konusunda bir kanaat oluşmamıştır. Ayrıca çevre kirliliği konusundaki hassasiyet, Sayın Cumhurbaşkanımızın çevre meselelerine verdiği önem, çevre kirliliğinin önlenmesi konusundaki hassasiyeti bakanlara ve kurumlara verdiği talimat çerçevesindeki iradesi, bu yasa tasarısını veto etmesi sonucunu doğurmuştur. Termik santrallere baca gazı filtre takma zorunluluğunun birkaç yıl daha ertelenmesi Cumhurbaşkanımız tarafından veto edilmiş oldu. Bunun en kısa zamanda gerçekleşeceğini ümit ediyoruz.”

 

Meclis’te kabul edilen kanun teklifi tepkiye neden olmuştu

 

Torba yasa kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirilen yasa tasarısı, kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu. Termik santrallere, çevre yatırımları için Haziran 2022’ye kadar süre tanınmasını öngören kanun tasarısı, AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile kabul edilmişti.



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Yusuf 10 saat önce

Milletvekilleri kötü polis, CB iyi polis.zekamizla dalga geçiyorlar resmen . Medyaya konuşurken yasaya karşı olupda oylamada evet diyen bölge mv. Unutmadık. Her neyse, O ZAMAN AY SONUNA KADAR FILTRE TAKILACAK(?) , filim değilse bu veto...!

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Haydaar 8 saat önce

Körler sağırlar birbirini ağırlar. 2,5 sene süreyi uzatma tasarısını hazırlayan kendileri ve tasarıyı veto eden yine kendileri! Şuan sinirden gülüyorum... Ah milletim ah seni temsil edenler seninle dalga geçiyor. Yine de sağolsunlar. Zararın neresinden dönerlerse kardır.

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Madur 10 saat önce

Yine+bir+oyun+yine+bir+d%C3%BCzen.

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Elif 10 saat önce

Alıştınız gariban halkın aklıyla oynamaya siyaset sen nasıl birşey sin ha bu yolda gidipte iflah olan görmedim

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Göreceğiz 9 saat önce

Bakalim 1 Ocak dan itibaren bu santraller filtre takacak mi

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Ugur 8 saat önce

SANKİ MECLİSTE BU KARARI ALAN KİMİN MİLLETVEKİLİ İSE,KENDİ VEKİLLERİ MECLİSTEN GECİRİYOR,KENDİSİ VETO EDİYOR.İYİ POLİS KÖTÜ POLİS OYUNU OYNANIYOR.SECİMLER YAKIN BELLİ OLDU

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Nuri 7 saat önce

Bu veto işinin altından ne çıkacak çok merak ediyorum

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Hiç 5 saat önce

Iyi de bu yasayı hazirlatan kimdi? Ne zamandır cumhurbaşkanımızın izni olmadan yaprak kıpırdıyor? Bu bir danışıklı dövüş mü? Peki bu yasa veto yedi filtre takılma mecburiyeti kaç yıl içinde yasalaşır? Onlarca soru cevapsız en azından görünürde cevapsız.yoksa bir çok insan ne olduğunu anliyordur

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