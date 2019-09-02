Cumhurbaşkanı Erdoğan, pancar alım fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki Mevlana Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, pancar alımı fiyatı ve şeker kotalarına dair açıklamalarda bulundu.

"Pancar alım fiyatını da bu yıl için ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz" diyen Erdoğan, şeker kotalarını yeniden düzenleyeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişasta bazlı şeker oranını yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürdüklerini hatırlatarak, "Bu yılın sonunda oranı yüzde 2,5'e kadar indiriyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Şeker kotalarını yeniden düzenleyerek nişasta bazlı şeker oranını yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürmüştük. Bu yılın sonunda oranı yüzde 2,5'e kadar indiriyoruz. Böylece çiftçilerimize 1,5 milyon ton ilave pancar kotası sağladık. Bu yıl, pancar üretiminde yüzde 11 artış bekliyoruz. Pancar alım fiyatını da bu yıl için ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz. Hayırlı olsun. Allah bereketini versin."