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Cumhurbaşkanı Erdoğan, pancar alım fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerin merakla beklediği şekerpancarı alım fiyatını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şekerpancarı fiyatının ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pancar alım fiyatını açıkladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki Mevlana Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, pancar alımı fiyatı ve şeker kotalarına dair açıklamalarda bulundu.

"Pancar alım fiyatını da bu yıl için ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz" diyen Erdoğan, şeker kotalarını yeniden düzenleyeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişasta bazlı şeker oranını yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürdüklerini hatırlatarak, "Bu yılın sonunda oranı yüzde 2,5'e kadar indiriyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Şeker kotalarını yeniden düzenleyerek nişasta bazlı şeker oranını yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürmüştük. Bu yılın sonunda oranı yüzde 2,5'e kadar indiriyoruz. Böylece çiftçilerimize 1,5 milyon ton ilave pancar kotası sağladık. Bu yıl, pancar üretiminde yüzde 11 artış bekliyoruz. Pancar alım fiyatını da bu yıl için ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz. Hayırlı olsun. Allah bereketini versin."


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oktay vural 6 saat önce

iyide şeker fabrikası duruyormu satılmadımıki

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Recep Yıldız 7 saat önce

Ya gübre?Ya mazot?Ya tohum?Ya ot ilacı?Ya sökücü?Ya dökücü?Ya işçi?Bunlara yapılan zamlar ve kan ağlayan çiftçiler,satılan fabrikalar,geçen yıl tarlada kalan pancarlar...

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oktay vural 6 saat önce

iyide şeker fabrikası duruyormu satılmadımıki

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Oktay vural iyi oku 4 saat önce

Fabrika devlette olunca her hileyi yapıyordunuz arpanız mı kesildi azaldı. Şimdi doğru çalışmak zoruna mı gidiyor

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