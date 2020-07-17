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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması getirilip getirilmeyeceğine ilişkin, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olmayacak
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Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?" sorusuna da yanıt verdi. Erdoğan, böyle bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabii, Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret edecek ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok” ifadelerini kullandı.


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