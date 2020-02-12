Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna canını feda eden Kahramanmaraşlılar, bütün dünyaya bizim nasıl bir millet olduğumuzu göstermiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Spor Kompleksi'nde düzenlenen "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katılmak üzere kente geldi. Erdoğan, Kahramanmaraş Havalimanı’nda Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından karşılandı. Havalimanından Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile şehir merkezine geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanı çıkışında vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Havaalanı kavşağında ellerinde karanfillerle bekleyip sevgi gösterisinde bulunan kadın ve çocuklara Cumhurbaşkanı Erdoğan çevre dostu çay hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'nde düzenlenen Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100.yıldönümü kutlamalarındaki konuşması öncesinde İstiklal Madalyasının Türk Bayrağına takılması törenine de iştirak etti.

Kendisini bekleyen coşkulu kalabalığın alkışları arasında salona geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında yaklaşık bir yıllık aranın ardından, bir kez daha Kahramanmaraşlılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, "Türkiye'nin kalem kaşı, köşe taşı, tarihler inşa ettiren ustabaşı Kahramanmaraş'ı özlemişiz. Kahramanmaraş da her zamanki gibi sevgiyle coşkuyla bizleri bağrına bastı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Son gelişimizde, sizlerden bugünü büyük bir coşkuyla kutlamanızı beklediğimi söylemiştim. Çünkü 12 Şubat, tam 100 yıl önce Maraşlıların, Milli Mücadele tarihimizde çok önemli yeri olan bir destanı tarihe armağan ettikleri gündür. Maraş'ı Kahramanmaraş yapan bu büyük mücadele, Anadolu'nun topyekun kurtuluşuna giden yolu da açmıştır. Meclisimiz tarafından İstiklal Madalyası ve Kahraman unvanıyla onurlandırılan Maraşlıların bu gurur gününü kutluyorum. Rabbimden, sizler ve tüm milletimiz için büyük bir anlam ifade eden bu tarihi günün hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ile birlikte, Maraş kıyamının kahramanları Sütçü İmam'ı, Arslan Bey'i, Rıdvan Hoca'yı, Senem Ayşe'yi, Çuhadar Ali'yi ve tüm istiklal sevdalılarını tazimle yâd ediyorum.

Biz, istiklalini korumak için nice çetin imtihanlardan geçmiş bir milletiz. Sütçü İmam'ın, 'Bugün namus günüdür' diyerek yaktığı istiklal meşalesi, Maraş'la birlikte bütün vatanın istikbalini aydınlatmıştır. Kadınlarının mahremiyetine el uzatan düşman askerlerine cevabını, alnına yapıştırdığı kurşunla veren Maraşlının cesareti, yepyeni bir dönemin işaret fişeği olmuştur. Maraş Kalesi'nden indirilen bayrak, yerine dikilene kadar süren bu mücadeleye kadınıyla erkeğiyle tüm şehir katılmıştır. Şehrin dörtte üçünün yanması pahasına, düşmanı bu topraklardan söküp atan o güzel insanlara ve torunları olan sizlere buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

12 Şubat sabahı güneşin Maraş'ın üzerine bir başka doğduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maraş'ın mücadelesi ve cesaretinin, adeta tüm Anadolu'yu ateşlediğini vurgulayarak, “İşgal yıllarında maruz kaldığı o mezalim sırasında Maraş halkının yaşadığı acılar, bir asır sonra hala tazedir, taptazedir. Kendisi de bir Maraşlı olan üstat Necip Fazıl'ın ifadesiyle sizler, ateşi kanla, kurşunu etle, kılıcı kemikle önlemenin sırrını elinizde tutuyorsunuz. İşte bu Maraş, işgal altında yaşamaya karşı yükselttiği itiraz sebebiyle tarih sayfalarına, kendi kendini kurtaran şehir olarak geçmiştir. Vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna canını feda eden Kahramanmaraşlılar, bütün dünyaya bizim nasıl bir millet olduğumuzu göstermiştir. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor, dediğimiz kahramanlar, bu ülkenin tamamının evlatlarıdır. Çanakkale'de vatanı savunurken, omuz omuza çarpışan, şehit olan, gazilikle şereflenen bu milletin kardeşliğini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir” ifadelerini kullandı.

"Bizim davamız senlik-benlik davası değil, istiklal ve istikbal davasıdır’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Allah'ın izniyle Maraşlının cesareti ve yüreği kaim oldukça bu davanın sancağını yere düşürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Yürekler tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diye vurdukça, Türkiye'nin yıldızı hep yükselecektir. Biz bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça, kardeş oldukça, hep birlikte Türkiye oldukça hedeflerimize ulaşmamızı engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş'a yapılan yatırımlardan da bahseden Erdoğan, son 10 yılda 33 katrilyon yatırım yapıldığını belirterek, “Geçtiğimiz 10 yılda 33 katrilyon lira yatırımla geleceğimizin yıldızı haline dönüştürdük. Kahramanmaraş bölgemizin yıldızı haline geldi. 6 bine yakın yeni derslik yaparak evlatlarımızı donanımlı halde hazırladık. Maraş'a ikinci devlet üniversitesini kurduk. 4 bin 105 kişi kapasiteli yurt, gençlik merkezleri, millet bahçeleriyle Maraş'ı donattık. 4 katrilyon tutarında destek vererek kimseyi yalnız bırakmadık. 93 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. 17 tesisin yapımı devam ediyor. 3 bin 270 konut projesini hayata geçirdik. 2 bin sosyal konut projemiz daha var. 4 bin 378 riskli yıkımı bitirdik. 73 kilometreden 319 kilometreye ulaştırdık bölünmüş yolu. Kahramanmaraş-Göksun yolunun eksiklerini tamamlıyoruz. Hızlı tren hattı Kahramanmaraş'a da ulaşıyor. Ulaşınca Gaziantep-Kahramanmaraş arası 53 dakika, Adana arası 1 saat 30 dakika, Mersin arası 2 saat olacak. Kahramanmaraş Havalimanı'nda yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli tesisi faaliyete aldık” açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş'a 1 teknopark, 13 Ar-Ge, 3 organize sanayi bölgesi kurulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “13,6 katrilyon civarında 38 bin kişilik istihdam oluşturduk. 1,6 milyar lira tarımsal hibe, 5 milyar lira civarında orman, su yatırımı yaptık. Şehrimizin içme suyu sorununu kökten çözdük. 74 kilometre uzunluğundaki hattı inşa ediyoruz. Nuri Pakdil'in doğduğu yeri edebiyat ve kültür evi haline getiriyoruz. Ceviziyle meşhur olan Çağlayancerit ilçemize ceviz paketleme tesisi kuruyoruz. Millet konakları yapıyoruz” dedi.

Sınır ötesi operasyonların başarısına değinen Erdoğan, “Kahramanmaraş'ın güvenliği Suriye'deki mücadelemizin başarısından geçiyor. Ekonomimizin selameti geniş bir alanda verdiğimiz mücadelenin başarısından geçiyor. Kafaları ve kalpleri sadece kendi kısır siyaseti için çalışanlar bunun anlamını kavrayamıyorlar. Dünyada bu kadar kısa sürede saldırıya uğrayıp hala dimdik ayakta durabilecek başka bir ülke ve toplum yoktur. Onları hüsrana uğrata uğrata yolumuza devam ediyoruz. Türkiye 2023 hedeflerine Allah'ın izniyle ulaşacaktır. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de vardır” cümlelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından çetelerin yerel kıyafetleri ile yaptıkları geçit töreni izlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, programın sonunda İstiklal Madalyası’nın tablosu hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutlama programının ardından Kahramanmaraş’ta bir dizi ziyaretlerde bulundu.