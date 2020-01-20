Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’a geliyor

Kurtuluş etkinlikleri hakkında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’den bilgi alan Ünal, yaptığı değerlendirmede 100’üncü yıl kutlamalarını coşkuyla idrak edeceklerine değindi.

Ünal, “İstiklalimizin, bağımsızlığımızın 100’üncü yılı bizim için coşku ve heyecan demektir. Her bir ferdinin kahraman olduğu, Kahramanmaraş’ımızın kurtuluşunun 100’üncü yıl etkinlikleri büyük bir heyecanla devam ediyor. 12 Şubat günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Kahramanmaraş’ta kurtuluşumuzu idrak edeceğiz” diye konuştu.

‘Kahramanmaraş’ımızın istiklal ruhunu tüm Türkiye ve dünya ile paylaşmak istiyoruz’ diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “O gün burada bir kabine toplantısı yapmaktan ziyade Sütçü İmam’ın ruhunu, Abdal Halil Ağa’nın ruhunu, Rıdvan Hoca’nın ruhunu, bayrak olayını ve Türk’ün bağımsızlığını kendi karakteri haline gelmiş şeklini biz cumhurbaşkanımız şahsında Türkiye’ye paylaşmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.