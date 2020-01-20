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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’a geliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurtuluşun 100’üncü yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere 12 Şubat’ta Kahramanmaraş’a geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’a geliyor
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Kurtuluş etkinlikleri hakkında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’den bilgi alan Ünal, yaptığı değerlendirmede 100’üncü yıl kutlamalarını coşkuyla idrak edeceklerine değindi.

Ünal, “İstiklalimizin, bağımsızlığımızın 100’üncü yılı bizim için coşku ve heyecan demektir. Her bir ferdinin kahraman olduğu, Kahramanmaraş’ımızın kurtuluşunun 100’üncü yıl etkinlikleri büyük bir heyecanla devam ediyor. 12 Şubat günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Kahramanmaraş’ta kurtuluşumuzu idrak edeceğiz” diye konuştu.

‘Kahramanmaraş’ımızın istiklal ruhunu tüm Türkiye ve dünya ile paylaşmak istiyoruz’ diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “O gün burada bir kabine toplantısı yapmaktan ziyade Sütçü İmam’ın ruhunu, Abdal Halil Ağa’nın ruhunu, Rıdvan Hoca’nın ruhunu, bayrak olayını ve Türk’ün bağımsızlığını kendi karakteri haline gelmiş şeklini biz cumhurbaşkanımız şahsında Türkiye’ye paylaşmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

 


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Fatih 15 saat önce

Sayın Cumhurbaskanı biz sütçü imamın elbistanlı torunlarınıda ziyaret etse memmun oluruz.

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Mustafa 11 saat önce

Şov başlıyor o zaman.. sütçü İmam'ada parti rozeti takılacak..

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Ciftci 13 saat önce

Köylunun ciftcinin babasi.Allah seni basimizdan eksik etmesin.

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Salih 16 saat önce

On sene önce yerel seçimler için geldiğinde, seçim sonunda Elbistan'a geleceği sözü üzerine halen büyük özlemle Elbistan'a beklemekteyiz... Sn. Av. Durmuş Bey'in Belediye Bşk. seçilmesi için büyük manevi katkıları olmuştu...

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Elbistanlibiri 16 saat önce

Allahina kurban reis babamiz geliyor.kurban olayim sana reis baba.

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Reiiiisss 15 saat önce

Elbistana da bekleriz büyük usta.
Adamsın Adamm.

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Bilal yuzbasi..beyaz eşya ve molbilya magazası kuyumcular carsisi 13 saat önce

Sayin bakanim Saygi deger cumhurbaskanimiz turkuyenin ve dunyanin parlayan yildizidir memleketimizde agirlamaktan buyuk gurur ve mutluluklar duyariz boyle yonetici boyle bir yildiz yakin tarihde dogmadi yuce Allahim sayin baskanimiza sizlere ve tum musluman alamine hayirli uzun omur bereketi versin insAllah burdanda tum turk halkina seslenmek istiyorum bu gusel insan guzel baskan elimize gecmisken gelin bu guzel insanin hep birlikte kiymetini bilelim bu guzel insanin pesini birakmayalim turkiyemizi ve turk insanini cok daha yukseklere tasiyacaktir rabbim bu guzel insanin ve bizlerin yar ve yardimcisi olsun insAllah

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vatandas 13 saat önce

Gel baba gel cok ozledik seni.Allahina kurban senin

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