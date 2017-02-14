Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’a geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandumun ilk toplantısını Kahramanmaraş’ta yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Şubat 2017 Cuma günü saat 14.00’da Müftülük Meydanı’nda Kahramanmaraş halkına hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti ile ilgili olarak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Binasında bir basın toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 17 Şubat 2017 Cuma günü Müftülük Alanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın referandumun ilk toplantısını Kahramanmaraş’ta yapacağını belirterek, tüm halkı davet etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç ve İmran Kılıç, İl Başkanı Ahmet Özdemir, İlçe Belediye Başkanları Necati Okay ve Hanefi Mahçiçek, İlçe Başkanları Fırat Görgel ve Ömer Bilal Debgici, AK Parti Kahramanmaraş eski Milletvekili Fatih Arıkan, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Kahveci ile birlikte bir basın açıklaması yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Şubat 2017 Cuma günü referandum tarihinin açıklanmasının ardından ilk toplantısını Kahramanmaraş’ta yapacağını duyurdu.

Başkan Erkoç, burada yaptığı açıklamada, “Cuma günü saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta olacak ve tüm halkımıza hitap edecektir. 17 Şubat 2017 Cuma günü öğleden sonra Müftülük Meydanına tüm halkımızı davet ediyorum. 16 Nisan’da referandum tarihi resmi olarak açıklanmasının ardından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ilk toplantısını mübarek Cuma günü ilimizde yapacaktır. Müftülük Meydanı’nda hem toplu açılış töreni yapacak, hem de halkımıza hitap edecektir” dedi.

Erkoç, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye çok önemli bir süreçten geçmekte ve tarihi günler yaşamaktadır. 16 Nisan bizim için, aziz milletimizin geleceği için çok önemli, aynı medeniyeti ve maneviyatı paylaştığımız yüz milyonlarca insanlar için çok önemli bir gün. Güçlü Türkiye’nin ve dünyanın huzuru içinde çok önemlidir. Kahramanmaraş halkı ülkenin istikbali için her zaman dimdik durmuştur. 16 Nisan’da da Kahramanca bir tavır göstererek Kahramanmaraş halkı Evetlerde Türkiye’de birinci olacaktır. Bu tarihi günde, referandum tarihinin onaylanması ve ilan edilmesinden sonra ilk toplantı burada olacak. Bu tarihi günde, mübarek Cuma gününde, 97 yıl önceki tarihimizi kutladığımız bu günlere denk gelmesiyle birlikte, çok önemli bir güne denk gelen bu ziyarete halkımızın iştirak etmesi çok önemlidir. Cuma günü saat 14.00’da halkımızla buluşacak olan Cumhurbaşkanımız, Kahramanmaraş’tan dünyaya seslenerek, önemli mesajlar verecektir. Dünya’ya buradan hep beraber mesaj verelim bu tarihi süreçte halkımız meydanları doldursunlar. Kahramanmaraş’ta yaşayan 1 milyon 112 bin insanımızı, partili partisiz tüm Kahramanmaraş halkımızı Müftülük Meydanına davet ediyorum. Cumhurbaşkanımızın geleceği gün partiler üstü bir gün, tarihi bir çağrı olacak o gün de meydandan Cumhurbaşkanımızla birlikte dünyaya seslenmek için Müftülük Meydanına tüm halkımızı bekliyoruz.”



