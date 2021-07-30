Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’a geliyor

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, ‘Milletin adamı milletle buluşuyor’ diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahramanmaraş programına katılmak isteyenler için araç kaldırılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programa katılmak üzere Kahramanmaraş’a geliyor. 31 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek programlarda ilk olarak AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı yapılacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde partililere hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından saat 16.30’da Müftülük Meydanı’nda Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Düzenlenecek programda 1,2 milyar lira bütçeli 89 yatırımın açılışı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış programının ardından Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde 81 ilden gelen gençlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş programına tüm Elbistanlıları davet eden AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, “Milletin adamı milletiyle buluşmak için Kahramanmaraş’a geliyor. Bu buluşmaya katılacak Elbistanlı hemşerilerimiz için araçlarımızı ayarladık. Araçlarımız, saat 14.00’te hareket edecektir. Katılmak isteyen hemşerilerimizi bu saate kadar AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı önüne bekliyoruz” dedi.