Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Halkımızın zehirlenmesine izin veremeyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siz para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine izin veremeyiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için Londra'ya hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenledi. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, termik santral düzenlemesini veto etme kararının gerekçesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, firmaların çevre noktasında verdikleri sözü tutmadıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Her şeyden önce erteleme talebi ilk kez gelmiyor önümüze. Daha önceden ertelemeler yapıldı. Firmalar filtre çalışmalarını yapmadılar. Yeniden süre uzatımı talebinde bulundular. Biz bir şeyde kararlılığımız var. Paris sözleşmesiyle bir süreci yaşadık, yaşıyoruz. İklim değişiklikleriyle ilgili teklifler geldi ama sözlerinde durmadılar. Biz de imzayı atmadık. ABD de bunu imzalamış değil. Derdimiz havanın kirletilmesine ve insanımızın temiz havayı solumasına izin vermeyen kuruluşları çalıştıramayız. Yapılacak olan başta bu filtrenin yapılması kararı var. Ama siz bu karara uymazsanız siz para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine izin veremeyiz. Bu yıl sonuna kadar kendileri ne gibi adımlar atarlar bilemem. Biz 2020 sonuna kadar imkan verelim. Böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildir. Büyük ihtimalle bu yeniden bir ihaleye gider başka bir çıkışı yok.”

Tesislerin kapatılması durumunda istihdamla ilgili de yaşanması muhtemel sıkıntıyı farklı bir yolla ortadan kaldıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Çevre noktasında verdikleri sözleri tutmadılar. Kendileriyle görüştüğümüzde partikül değerleri düşürüldüğü gibi konuşuyorlar. İstediğin kadar söyle halkıma bakıyorum biz burada hava kirliliğinden yaşayamıyoruz diyorlar. Bu işin karar vericisi halkımdır. Kendileri buna uymadılar, benim de bunu tekrar Meclis'e göndermekten başta çarem yoktu. Meclis'te gerekli tartışmalar yapılır, bunun çözümü de yeniden ihaledir. Burada istihdam noktasında sıkıntılar yaşanabilir. Onu istismar ediyorlar. Bu konuyu da farklı bir yolla ortadan kaldırırız” dedi.

İletişim Başkanlığı’ndan da açıklama geldi

İletişim Başkanlığı, 15 termik santrale baca gazı filtre sistemi takılması için tanınan süreyi 2,5 yıl erteleyen düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto edilmesiyle ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, yaklaşık 7 yıllık geçiş süresinin, uyum için yeterli olmasına rağmen, incelenen kanunla bu sürenin nihayetinde 2,5 yıl kadar daha uzatılmasının devletin insan sağlığı ve çevreyi koruma ödevi ile bağdaşmayacağının altı çizildi.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto edilen termik santrallere filtre sistemi takılması için tanınan süreyi uzatan kanunun TBMM Başkanlığı'na geri gönderilmesinin nedenlerini içeren bir açıklama yaptı.

Anayasanın 56.maddesine atıfta bulunulan açıklamada, şöyle denildi:

“Enerji ihtiyacının sürekli olduğu ve artarak devam ettiği, enerjinin ve dolayısıyla enerji sektörünün ülkemizin hedefleri ve gelişimi için hayati önem arz ettiği hususları göz önüne alındığında, elektrik üretim tesislerinin varlığının korunmasının ve desteklenmesinin devletin temel politikalarından biri olması gerektiği şüphesizdir. Nitekim 6446 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2013 yılından 2019 yılı sonuna kadar çevre mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketlere yaklaşık 7 yıl süre tanınması da bu yaklaşımın bir tezahürüdür. Verilen sürenin, yatırımcı şirketler bakımından hem finansal, hem teknik gereklilikleri karşılama konusunda yeterli olduğu açıktır.

Bununla birlikte, insan sağlığı ve çevrenin korunması da devletin başta gelen Anayasal ödevi ve herkesin insani görevidir. Nitekim Anayasanın 56'ncı maddesinde, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Çevreyi geliştirmenin, çevre sağlığını korumanın ve çevre kirlenmesini önlemenin devletin ve vatandaşların ödevi olduğu hususu da hüküm altına alınmıştır. Devletin çevreyi koruma ödevi gerekli mevzuatın yürürlüğe konması ve mevzuata uygunluğun denetlenmesi suretiyle yerine getirilir. Vatandaşlar ise bu mevzuatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması zarureti, insan sağlığı ve çevrenin korunması amacının önüne geçmemelidir.”

Kanunun, TBMM’ce bir daha görüşüleceği belirtilen açıklamada, “Günümüz şartlarında çevre kirliliğine yol açmadan, özellikle hava, su ve toprak kalitesini bozmadan da enerji üretiminin gerçekleştirilmesinin mümkün olduğuna dikkat çekilerek, "Hal böyle iken, evvelce elektrik üretim şirketlerine tanınan ve esasen yeni mevzuata uyum sağlama ihtiyacından kaynaklanan yaklaşık 7 yıllık geçiş süresi, uyum için yeterli olmasına rağmen, incelenen kanunla bu sürenin nihayetinde 2,5 yıl kadar daha uzatılması devletin insan sağlığı ve çevreyi koruma ödevi ile bağdaşmayacaktır. Devletin bu meseleye hem yatırımcıyı hem vatandaşını koruyacak bir anlayışla yaklaşması, düzenlemeleri buna göre gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu sebeple, incelenen Kanunun 50'nci maddesinin yeniden değerlendirilmesinde fayda görülmektedir. Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 7193 sayılı 'Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun', 50’nci maddesinin TBMM'ce bir kez daha görüşülmesi için, Anayasa'nın 89 ve 104'üncü maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.