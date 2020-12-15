Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf için yeni destek paketini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile Covid-19’la mücadele kapsamında 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yılsonuna kadar yüzde 20'den 10'a indirilen gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulama süresi 1 Haziran 2021'e kadar uzatıldı. Yüzde 18'den yüzde 8'e indirilen iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranı 1 Haziran 2021'e kadar yüzde 8 olarak uygulanmaya devam edecek. Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresi 1 Haziran 2021'e kadar uzatıldı. İş yeri kira olan esnafa 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği verilecek. Salgından doğrudan etkilenen esnaflara 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapılacak. Hibe şeklinde verilecek destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanabilecek.