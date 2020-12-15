banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner162

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf için yeni destek paketini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında koronavirüs salgınına ve salgının ekonomiye etkilerine yönelik alınan yeni kararları açıkladı. Salgından etkilenen esnafa destek paketinin detayları belli olurken, yılbaşına da 4 gece 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf için yeni destek paketini açıkladı
banner43

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile Covid-19’la mücadele kapsamında 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yılsonuna kadar yüzde 20'den 10'a indirilen gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulama süresi 1 Haziran 2021'e kadar uzatıldı. Yüzde 18'den yüzde 8'e indirilen iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranı 1 Haziran 2021'e kadar yüzde 8 olarak uygulanmaya devam edecek. Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresi 1 Haziran 2021'e kadar uzatıldı. İş yeri kira olan esnafa 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği verilecek. Salgından doğrudan etkilenen esnaflara 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapılacak. Hibe şeklinde verilecek destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanabilecek.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Esnaf Için Yeni Destek Paketini AçıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan