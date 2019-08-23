Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elbistanlı ismi genel müdür olarak atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine Ali Çevik getirildi. İğde Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Çevik, birçok vakıfta da yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerde de bulunuyor.

Ali Çevik kimdir?

1981-1984 yılları arasında lise eğitimini Elbistan Mükrimin Halil Lisesinde tamamlayan Çevik, 1992’de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi ve 1996 yılında mezun oldu. 1998’de Marmara Üniversitesi Orta doğu Araştırmaları Enstitüsü Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler ana bilim dalında Türkiye-Irak ve ABD ilişkileri Mastır yaptı. Milli Gençlik Vakfı, Siyaset akademisi, Türgev ve Nun Eğitim Kültür Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı. Ortadoğu Vakfı mütevelli heyeti üyesi, Afrika Vakfı istişare kurulu üyesi ve Göç Araştırmaları Vakfı’nda genel sekreter olarak görevine devam etmektedir.