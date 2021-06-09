Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elbistanlı e-Spor oyuncusunun maçını izledi

AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı tarafından e-spor turnuvası düzenlendi. Turnuvanın final maçında Elbistanlı e-Spor oyuncusu Caner Bülbül ile Berk Turan karşı karşıya geldi. Elbistanlı e-Spor oyuncusu Caner Bülbül, FIFA21’de eleme usulü olan maçlarda finale kaldı. Finalde 5 maç yapıldı. Maçlardan 2’sini Bülbül kazanırken diğer 2 maçı da rakibi kazandı. Bülbül, son maçı ise altın gol ile kaybederek ikinci oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisinin de izlediği e-Spor turnuvası FIFA21 finalinin çok çekişmeli geçtiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “FIFA21, PUBG ve Zula'da dereceye giren ve turnuvaya katılan tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum. Özellikle gençlerimizin çok ilgi duyduğu e-Spor'u desteklemeyi sürdüreceğiz."

Final maçının arından Cumhurbaşkanı Erdoğan e-Spor oyuncularına çeşitli hediyeler dağıttı.