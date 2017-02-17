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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kahramanmaraş’a geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandumun ilk toplantısını yapmak ve toplu açılış törenine katılmak üzere bugün Kahramanmaraş’a gelecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kahramanmaraş’a geliyor

            Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandumun ilk toplantısını yapmak ve toplu açılış törenine katılmak üzere bugün Kahramanmaraş’a gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum sürecinin başlamasının ardından ilk ziyaretini Kahramanmaraş’a gerçekleştirecek.

17 Şubat 2017 Cuma (bugün) günü saat 14.00’da Müftülük Meydanı’nda düzenlenecek olan toplu açılış töreni ve mitinge katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programına katılmak isteyen vatandaşlar için, AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı önünden sabah saatlerinden itibaren otobüsler kaldırılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, miting ve toplu açılış töreni ile ilgili yaptığı açıklamada, “Cuma günü saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta olacak ve tüm halkımıza hitap edecektir. 17 Şubat 2017 Cuma günü öğleden sonra Müftülük Meydanına tüm halkımızı davet ediyorum. 16 Nisan’da referandum tarihi resmi olarak açıklanmasının ardından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ilk toplantısını mübarek Cuma günü ilimizde yapacaktır. Müftülük Meydanı’nda hem toplu açılış töreni yapacak, hem de halkımıza hitap edecektir” dedi.

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