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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül’de Kahramanmaraş’ta
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül’de Kahramanmaraş’ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, orman yangınları dolayısıyla ertelediği Kahramanmaraş programını 10 Eylül’de gerçekleştireceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül’de Kahramanmaraş’ta
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Geçtiğimiz aylarda Kahramanmaraş’a gelmeyi planlayan ancak ülkedeki orman yangınları dolayısıyla Kahramanmaraş ziyaretini iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Eylül Cuma günü Kahramanmaraş’ta olacak. İlk olarak İl Danışma Meclisi’ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Yedigüzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gençlerle buluşacak.

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