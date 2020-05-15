Cuma namazları 12 Haziran’da cami avlularında kılınacak

Bir televizyon kanalının, canlı yayınlanan sahur programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerin açılış tarihine ilişkin gelen soruya "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız” yanıtını verdi.

Böylece 16 Mart tarihinden beri kapalı olan camiler, bir ay sonra Türkiye genelinde ibadete yeniden başlayacak. Alınan karar gereği ülkemizde 4 hafta daha cuma namazları kılınamayacak. 12 Haziran'dan itibaren ise kademeli olarak cami avlularında ibadet edilmeye başlanacak.