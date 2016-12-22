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Cuma günü eğitime devam edilecek

Elbistan’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Perşembe günü ara verilen eğitime, 23 Aralık 2016 Cuma günü devam edilecek.

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Cuma günü eğitime devam edilecek
 Elbistan’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Perşembe günü ara verilen eğitime, 23 Aralık 2016 Cuma günü devam edilecek.

Elbistan Kaymakamlığı, gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki okulların sadece Perşembe günü için tatil edilmesi kararını almıştı. Bugünü evlerinde dinlenerek geçiren öğrenciler ise, Cuma günü de tatil olacağı beklentisi içerisine girdi ancak kar tatilinin süresi uzatılmadı. Bugün itibariyle kar yağışının durması üzerine eğitime devam edilmesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda ilçe genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde 23 Aralık 2016 Cuma günü eğitime devam edilecek.

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