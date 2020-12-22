Culban ektiği tarlasını gül bahçesi yaptı

Afşin ilçesine bağlı Karagöz Mahallesinde çiftçilik yapan Mehmet Şahin, kıraç olan arazisine sadece culban ekebildiği için gelir elde edemeyince arayışa girdi. Şahin, 20 dekarlık arazisinde gül yetiştiriciliği yapmaya karar verdi. Isparta’dan temin edilen gül çelikleriyle gül bahçesine dönüştürmek için çalışma başlatan Şahin, çelikleri toprakla buluşturdu.

Şahin’i, gül bahçesine dönüştürdüğü tarlada ziyaret eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, yaptığı değerlendirmede; “Karagöz Mahallemizde örnek çiftçilerimiz Mehmet Şahin ve oğlu Emre Şahin kendilerine ait 20 dönümlük alanı aromatik gül bahçesine dönüştürüyor. Afşin’in ikinci gül bahçesi olacak. Çiftçilerimiz aromatik gül üzerine biraz araştırma yapmışlar ve geleceği olan bir yatırım olduğunu görmüşler. Belediyemize gelerek bizlerle fikir alışverişinde bulundular. Aromatik gül yetiştiriciliğinde kıraç arazide tam verime ulaştığı zaman her dönümde 5 bin lira gibi bir gelir elde etmek mümkün” diye konuştu.

Güllerin 3 yıl içerisinde tam verime ulaşacağını belirten Başkan Güven, “Gül fideleri bahar ayında yeşerecek ve güllerini dökmeye başlayacak. 3 yılın ardından tam verime ulaşacak. Afşin’de aromatik gül, çiftçilerimize yeni ve gelir kaynağı sağlayan alternatif ürün haline gelmiş oluyor. Belediyemiz tarafından oluşturulan lavanta tarlaları ve gül bahçemizin ardından kendi imkanlarıyla bu işe giren örnek çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Belediye olarak 3 çiftçimize daha yardımcı olduk. Bu çiftçilerimizde lavanta ekerek aromatik bitki yetiştiriciliği yapacaklar. Aromatik gül bitkisi yetiştirmeye karar veren örnek çiftçilerimiz Mehmet Şahin ve oğlu Emre Şahin’e teşekkür ediyorum. Hayırlı, bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

Elbistan-Afşin ovasında susuzluk nedeniyle yaklaşık 400 bin dekar arazide tarım yapılmadığına değinen Güven, “ İlçemizdeki tarım arazilerinde kıraç olduğu ve gerekli verimin sağlanamadığı için üretim yapılamıyor. Bizler özellikle bu kıraç topraklara talibiz. Ekilmeyen ve üretim dışı kalan toprakların aromatik bitkilerle hayat bulmasını istiyoruz. Çiftçilerimizin bu verimsiz toprakları ekmeleri ve emeklerinin karşılığını almaları için belediye olarak aromatik bitki üretimi konusunda örnek olmak için çalışmalar yapıyoruz. Alternatif ürünlerle yerel ekonominin canlanmasını istiyoruz. Gül de kozmetik ve ilaç sanayide çok önemli bir bitki” dedi.

Tarlasını gül bahçesine dönüştüren örnek çiftçi Mehmet Şahin de, “İlçemizde böyle bir çalışma yapacağımızı başkanımıza ilettik ve kendisi bizlere destek olacağını belirtti. Güzel bir işe başladık. İnşallah ilkbaharla birlikte 20 dönümlük alana ektiğimiz gül fideleri yeşerecek ve gül vermeye başlayacak.” dedi. Boş kalan arazilerini aromatik gül bahçesine dönüştürerek değerlendirmek istediklerini belirten Emre Şahin ise, “Afşin Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven bizim bu işe girmemiz için örnek oldu. Başkanımız zaten Afşin’de lavanta bahçeleri oluşturdu. Bizlerde bölge çiftçisine örnek olması ve kendimize ek gelir olması için Isparta’dan temin ettiğimiz gül fidelerini kendi arazimize dikerek 20 dönümlük gül bahçesi oluşturduk. Daha önce bu tarlaya arpa, buğday ve yem bitkisi olan culban ekiyorduk. Bizlere hiçbir faydası olmuyordu. Geliri az olduğu için ekim yapmayı da bırakmıştık. İnşallah, gelir elde edemediğimiz tarlamızdan oluşturduğumuz gül bahçesiyle hatırı sayılır bir gelir elde etmek istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.















